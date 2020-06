Abonnementenverkoop KV Oostende mist startschot niet, ruim 500 fans verlengen meteen hun seizoenskaart Timmy Van Assche

02 juni 2020

20u22 0 Oostende KV Oostende is dinsdagmorgen officieel gestart met de verkoop van abonnementen voor volgend voetbalseizoen. Veel supporters zaten klaar aan hun computer, want in sneltempo gingen de eerste nieuwe abo’s de deur uit.

Concreet konden houders van een seizoenskaart hun abonnement online verlengen. Heel wat supporters blijven hun club trouw, want tussen de start van de verkoop om 10 uur en dinsdagavond gingen er meteen 507 verlengingen de deur uit. Dat zijn ongeveer vier keer meer verlengingen dan op de eerste dag vorig jaar.

“Blijkbaar is iedereen erg nieuwsgierig naar het nieuwe verhaal van KVO met de Amerikaanse investeerders”, schat persverantwoordelijke Bram Keirsebilck het succes in. “We hadden wel verwacht dat de verkoop vlot zou starten, maar dat het zo’n vaart zou nemen, zagen we niet aankomen. Het toont alvast aan dat KV Oostende een belangrijke rol speelt in de stad en dat deze club heel wat betekent voor de inwoners.” De vijftig eerste abonnees krijgen hun kaart thuis afgeleverd door een speler. Ook de 500 daaropvolgende online verlengingen krijgen een verrassing - wie zich rept, heeft dus nog prijs.

De online actie loopt nog tot 22 juni. Vanaf dan is het weer mogelijk om naar de fanshop in de Van Tyghemlaan te komen. Op 6 juli kunnen abonnementsplaatsen omgeruild worden voor een andere vrije seat. Finaal, op woensdag 8 juli, gaat de vrije abonnementenverkoop van start, zowel online als in de fanshop. Alle info: www.kvo.be.