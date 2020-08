Aardverschuiving bij ‘kiekenkot’ Koekoek, dat voor het eerst in 49 jaar ook frietjes serveert: “In coronatijden telt elke klant” Timmy Van Assche

01 augustus 2020

06u46 200 Oostende Restaurant Koekoek in Oostende serveert al 49 jaar hetzelfde gerecht: kip met brood. Maar voor het eerst zet uitbater Ronald Blomme nu ook frietjes als bijgerecht op het menu. “Te veel klanten verlieten de zaak toen ze hoorden dat we geen frieten hadden. Vroeger was dat niet erg, maar in coronatijden kunnen we ons het vertrek van tafelgasten niet permitteren”, verklaart Ronald.

Elke Oostendenaar en streekgenoot kent de Koekoek als het iconische restaurant waar enkel en alleen (halve) kip aan ‘t spit en brood wordt geserveerd. Eten doe je er dan ook met de handen - de term bestek is er onbekend. De zaak op de hoek van de Christinastraat en Langestraat, te midden van de uitgaansbuurt, is dan ook een begrip sinds 1971.

Tot twaalf jaar geleden kon je er non-stop smikkelen en smullen - elke dag, elk uur - maar uiteindelijk voerden de uitbaters openingsuren in, al zijn die van 11 tot 23.15 uur nog altijd heel soepel. Maar de tijd staat niet stil en zaakvoerder Ronald Blomme voert een opvallende nieuwigheid in, die je als een aardverschuiving voor Koekoek kan beschouwen: er staan nu ook frieten op het menu. Liefhebbers, vrees niet: ook een lekkere ‘stuute’ blijft op de kaart staan.

Sinds 1971 waren we onafgebroken open, zélfs op mijn eigen huwelijk of de begrafenis van onze papa. Tot het coronavirus uitbrak Ronald Blomme, zaakvoerder restaurant Koekoek

“Veel klanten, die niet vertrouwd zijn met ons concept, vroegen ons naar een pakje frieten bij hun kip. Toen we hen zeiden dat we geen frieten serveren, verlieten ze gewoon de zaak zonder bestellen. Vóór de coronacrisis was dat geen groot probleem: tijdens de grote drukte in het seizoen raakte een leeg tafeltje heel snel weer opgevuld. Je moeten weten, trouwens, dat we op absolute topdagen tot 1.000 halve kippen serveren. Nu, in deze coronatijden is er veel minder volk op stap en telt elke klant. Onlangs zagen we maar liefst zestig potentiële klanten in één dag vertrekken - ik herhaal: zestig in één dag! - omdat ze bij ons geen frieten konden krijgen. Dat kunnen we ons nu echt niet permitteren. Daarom investeerden we dus in een uit de kluiten gewassen, half-automatische frietinstallatie om toch dat pakje te kunnen aanbieden.”

Speciaal kindermenu

Daar stopt het niet bij, want de Koekoek pakt ook uit met een speciaal kindermenu (8,50 euro) met kipnuggets of kippenvleugels en appelmoes met frieten. “Hiermee willen we gezinnen met kindjes nog meer aanspreken. Anders trekken ze misschien wel naar een fastfoodketen in de buurt”, zegt Ronald nog. Terwijl brood bij een halve kip een halve euro kost, leg je voor een pakje frieten 2 euro bij. Wil je nog een extra portie, dan tel je 2,50 euro neer.

Bijna 50 jaar onafgebroken open

Koekoek zag intussen wel een absoluut record sneuvelen. “Sinds 1971 waren we onafgebroken open: élke dag - 49 jaar lang - stonden we paraat, zelfs op mijn eigen huwelijk of de begrafenis van onze papa. Tot het coronavirus uitbrak. Zo jammer: we hadden toch zó graag kunnen zeggen dat we netjes de kaap van 50 jaar hadden gehaald. Het heeft niet mogen zijn, maar we blijven niet bij de pakken zitten.”