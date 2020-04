Aanzienlijke schade na brandstichting aan werftoiletten in Oostende: appartementsgebouw beschadigd en twee wagens vernield Mathias Mariën

26 april 2020

10u02 0 Oostende In de Euphrosina Beernaertstraat in Oostende is zaterdagnacht omstreeks 1 uur brand ontstaan aan twee werftoiletten. Het parket gaat uit van opzettelijke brandstichting.

Het vuur sloeg al snel over op een appartementsgebouw en op twee voertuigen. Bij de brand vielen geen gewonden, maar de schade is wel aanzienlijk. Door de hitte sprong het raam van de eerste verdieping van het flatgebouw, dat ook zwartgeblakerd is door de brand. De twee wagens die in brand vlogen, zijn rijp voor de schroothoop. Volgens de branddeskundige werd het vuur aangestoken, maar momenteel zijn er nog geen verdachten opgepakt. Het onderzoek loopt verder.