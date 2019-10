Aantal arrestaties afgelopen zomer in Oostende spectaculair gestegen tegenover vorige jaren: “Gevolg van lik-op-stukbeleid” Bart Boterman

03 oktober 2019

17u33 7 Oostende De politie van Oostende heeft afgelopen zomer veertig procent meer arrestaties verricht dan in de zomer van 2018 en vijftig procent meer dan de zomer van 2017. “Dat terwijl het aantal meldingen en interventies licht is afgenomen. De politie treedt kordater op dan vroeger. In het bestuursakkoord staat dat we voor een lik-op-stukbeleid gaan en dat voeren we ook uit”, zegt burgemeester Bart Tommelein (Open Vld). Het aantal arrestaties van illegalen ligt zelfs 75 procent hoger dan vorige jaren.

In de zomermaanden verdriedubbelt de populatie op grondgebied Oostende. Voor de politie brengt dat een pak extra werk met zich mee. Afgelopen zomer (juli en augustus) waren er 10.201 meldingen en 7.389 interventies. Dat cijfer ligt in de lijn met de vorige zomers, maar er is wel een lichte daling. De politie arresteerde in totaal 460 personen waarvan 364 voor het verstoren van de openbare orde en 96 gerechtelijke arrestaties. In de zomer van 2018 waren er in totaal 328 arrestaties, in zomer 2017 in totaal 309.

“We hanteren een kordaat beleid tegen amokmakers, denk maar aan plaatsverboden in het zwembad. Als de veiligheid in het gedrang komt, treden we op en belandt al sneller iemand ter ontnuchtering of kalmering in de politiecel. Veiligheid is een groot thema in het bestuursakkoord. Het is namelijk iets waarvan de Oostendenaar wakker ligt en waaraan we iets moeten doen”, aldus Tommelein. Ook op het vlak van illegaliteit is veel kordater opgetreden. “Het aantal geplande acties is verhoogd. Zo zijn deze zomer 133 illegalen opgepakt, waar dat cijfer vorige zomer nog op 76 en 75 lag. Een stijging van maar liefst 75 procent”, weet korpschef Philip Caestecker.

Problemen niet ontkennen

De burgemeester van Oostende wil naar eigen zeggen open kaart spelen en komt voortaan driemaandelijks met politionele cijfers over de badstad. “Er zijn bepaalde orde- en veiligheidsproblemen en ik ben de laatste om dat te ontkennen. Over het probleem wil ik transparant communiceren naar de bevolking toe, ook als dat lijnrecht ingaat tegen onze ‘city-marketing’. Meer arrestaties zou de perceptie kunnen scheppen van meer criminaliteit. Maar we treden eigenlijk kordater op”, besluit Tommelein. Hij wil ook meer optreden tegen vervuiling zoals op het strand of weggooien van sigarettenpeuken.