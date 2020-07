Aantal aanmeldingen voor lapje Oostends strand loopt op tot 18.000 Timmy Van Assche

16 juli 2020

18u43 24 Oostende Het aantal aanmeldingen voor een plekje op één van de drie Oostendse centrumstranden loopt op tot 18.000 stuks. Dat laat het kabinet van burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) weten.



Woensdagavond mocht Toerisme Oostende nog 10.000 reservaties noteren verspreid voor de periode tussen zaterdag 18 juli en woensdag 22 juli. Donderdagavond liep dat aantal op naar 18.000 aanmeldingen. De meeste reservaties zijn voor zaterdag (6.000 stuks) en zondag (5.000 stuks). Nochtans kunnen de drie standen tussen het Zeeheldenplein en de Venetiaanse Gaanderijen maximaal 15.000 reservaties per dag aan. “Er is dus zeker nog plaats”, benadrukt het stadsbestuur. Vrijdag worden nog reservaties verwacht met het oog op het meest actuele weerbericht. Voor andere Oostendse stranden moet je niet reserveren.

Aanmelden kan via de website www.visitoostende.be of 0800/62.167 of ter plaatse bij Toerisme Oostende op het Monacoplein 2.