Aanrijder van Julie (21) wordt alsnog veroordeeld voor dodelijk ongeval, tot opluchting van haar vader: “Rechtvaardigheid heeft geschied”

Oostende

“Rechtvaardigheid heeft eindelijk geschied voor mijn Julie.” Als het niet aan Luc Daivier (56) uit Oostende had gelegen, was de aanrijder van zijn dochter weggekomen zonder straf. De 21-jarige Julie stierf in 2018 bij een ongeval. Stadsgenoot K.V. (42) had in principe voorrang op de jonge vrouw en kreeg - voor rijden onder invloed - een minnelijke schikking opgelegd. Luc legde zich daar niet bij neer en daagde de man zélf voor de rechter . Dinsdagmorgen volgde zo alsnog een celstraf en een rijverbod.