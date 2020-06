Aandacht, aandacht! Straatartiesten wijzen shoppers op ludieke wijze op coronamaatregelen Timmy Van Assche

01 juni 2020

11u22 0 Oostende Enkele straatacteurs hebben shoppers in de Oostendse binnenstad gewezen op de nog steeds geldende veiligheidsmaatregelen in de strijd tegen corona. Het initiatief gaat uit van het Economisch Huis.

“De stad en het Economisch Huis stelden bij de heropstart van de winkels de veiligheid van bewoners en shoppers, ondernemers en hun medewerkers voorop. Zoals aangekondigd is het altijd de bedoeling geweest om extra beleving in de winkelstraten te brengen”, vertelt coördinator retail Krista Claeys van het Economisch Huis.

Zo zetten er straatacteurs op een ludieke manier mensen aan om zich aan de voorgeschreven regels te houden. Het ‘safety first’-veiligheidsteam benaderde de shoppers op een positieve manier met entertainment. En dan was er nog een act met bouwvakkers, die met linten en rolmeters de social distancing van anderhalve meter aantoonden. Tot slot brachten ook twee sportieve acteurs vermaak met allerlei sportieve attributen. “Veilig en fun, ludiek en informatief”, luidt de conclusie.

“Uiteraard blijft het Economisch Huis zich verder inzetten om via allerhande acties in de winkelstraten en promocampagnes, zoals #ikkoopinoostende, de Oostendse handel in de kijker te zetten. Ons doel is om de maatregelen op een veilige manier verder te versoepelen van zodra de richtlijnen en positieve evaluaties dit toelaten", klinkt het bij het Economisch Huis.