90 anderstaligen schaafden kennis van Nederlands bij

afgelopen zomer: “Anders zou ik alles vergeten” Leen Belpaeme

28 augustus 2019

15u32 0 Oostende Tijdens de maanden juli en augustus kwam een 90-tal anderstaligen negen weken lang elke woensdagvoormiddag Nederlands leren in de Antenne tijdens Zomerpraat. Zo blijven ze ook oefenen in de zomervakantie. “Het is leuk om te zien hoe gemotiveerd de mensen zijn”, zegt vrijwilliger Luc Belpaeme. Niet gek ook, want het idee komt van henzelf.

Letense Teklay uit Eritrea woont twee jaar en drie maanden in Oostende. Ze is 46 jaar en werkte voordien als leraar. Nu is ze vrijwilligster in de Antenne, maar ze zou heel graag aan het werk gaan. Om haar kans op een job te verhogen doet ze hard haar best om Nederlands te leren. Daarom kwam ze ook naar Zomerpraat. “Ik volg normaal gezien 5 dagen per week les en ik ga ook naar babbelbox van FMDO. Ik wil mijn Nederlands zo veel mogelijk oefenen. Ik kom naar zomerpraat omdat ik bang ben dat ik de taal zou vergeten als ik twee maanden thuis ben tijdens de zomermaanden. Ik ben heel blij met dit initiatief.” Ook vrijwilliger Luc Belpaeme merkt een groot enthousiasme bij de deelnemers. “Elke week krijgen we werkmateriaal ter beschikking om te bespreken met de anderstaligen. Aan de hand van foto’s of krantenartikels bespreken we een thema zoals feestdagen, kennismaking, Oostende, België, voeding, onderwijs, gezondheid, werk en de tijd. Het is leuk om te zien hoe gemotiveerd de mensen zijn om de taal te leren.”

Belangrijk

Zomerpraat is ondertussen al aan een derde editie toe. Hiervoor kon de stad rekenen op de hulp van 27 vrijwilligers. “Het initiatief ontstond nadat verschillende cliënten van het Sociaal Huis het signaal gaven dat hun Nederlands stagneert of zelfs achteruitgaat tijdens de zomermaanden. Taalscholen zijn dan gesloten en veel anderstaligen hebben daardoor weinig kans om hun Nederlands te oefenen. Nochtans is het zeer belangrijk om de Nederlandse taal te blijven horen en spreken”, zegt schepen Natacha Waldmann, bevoegd voor Welzijn, Zorg, Onderwijs en Gezondheid.

Slotfeest

Zomerpraat bevordert bovendien het contact tussen Vlamingen en anderstaligen. “Na elke praatsessie eten deelnemers en vrijwilligers samen brood en soep. Door samen te eten, kunnen deelnemers en vrijwilligers op een gezellige, informele manier nog verder oefenen aan het Nederlands en creëren we ontmoeting.” Woensdag vond een slotfeest plaats met een buffet van gerechten die de deelnemers zelf hadden meegebracht. De deelnemers kregen ook een diploma overhandigd.