9-jarig jongetje aangereden, bromfietser pleegt vluchtmisdrijf Jelle Houwen

26 mei 2019

09u16 3

Een 28-jarige bromfietser reed vrijdagavond in Oostende een 9-jarig jongetje aan maar bekommerde zich nadien niet om zijn slachtoffer. De aanrijding gebeurde in de Broederlijkheidstraat in Oostende. Nadat de bromfietser vluchtmisdrijf had gepleegd kwam de politie snel ter plaatse. Zij konden de man korte tijd later onderscheppen en gaven hem een pv mee. Het jongetje werd naar het ziekenhuis gebracht om zijn lichte verwondingen te laten verzorgen.