84-jarige vrouw overvallen op straat Bart Boterman

07 november 2019

18u30 0 Oostende In de Eurphrosina Beernaertstraat in Oostende is woensdagavond iets over 19 uur een 84-jarige vrouw overvallen. Dat meldt de lokale politie Oostende.

De vrouw wandelde over straat en een onbekende rukte haar handtas weg. De dame was erg geschrokken van het voorval maar bleef ongedeerd. De dader liep snel weg en de vrouw had zich gezicht niet gezien, dus een beschrijving ontbreekt. De politie is een onderzoek opgestart.