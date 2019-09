80 partners werken voortaan samen rond chronisch zieken Leen Belpaeme

30 september 2019

17u07 0 Oostende Met Sibe, oftewel Samen is Beter, is een samenwerkingsverband opgestart tussen een 80-tal zorgverleners en -organisaties rond chronisch zieken. Bedoeling is om de communicatie tussen diverse partijen te verbeteren. In eerste instantie wordt de zorg-ID geïntroduceerd via de apothekers. Hiermee wordt de specifieke doelgroep in kaart gebracht, maar is er ook een handig overzicht van het volledig zorgteam.

Tegenwoordig ontwikkelt 1 op 3 mensen een chronische aandoening. De organisatie van de zorgverlening voor die chronisch zieken is een complex gegeven. Om deze mensen - en degenen die voor deze zieken zorgen - te ondersteunen, werd in de regio Torhout-Oostende-Veurne het Chronic Care project ‘De Koepel’ opgericht. Lieve Bertho heeft ondertussen al 7 jaar een spieraandoening. Zij ziet als patiënt heel wat voordelen in het nieuwe initiatief. “Enerzijds is het belangrijk dat je op de website van Sibe één plaats hebt waar je heel wat gegevens kan terugvinden. Daarnaast is het ook goed dat er een betere samenwerking is tussen bijvoorbeeld de apotheker, de dokter, de kinesist of de thuisverpleging. Ook als mij iets overkomt is die zorg-ID heel praktisch. Als patiënt ben je niet altijd in staat om alles uit te leggen zoals welke medicatie je al neemt.” Ook thuisverpleger Luc Haelemeersch is lovend. “Ik werk al 30 jaar en het is echt nieuw dat alle betrokken met elkaar praten. De patiënt wordt ook aan het roer geplaatst en er wordt veel meer geluisterd naar de mensen zelf.”

De Zorg-ID kan je vanaf nu aanvragen in de apotheek. “Een Zorg-ID is een handig kaartje dat gemakkelijk samen met de identiteitskaart bewaard kan worden. Dit kaartje bevat belangrijke informatie voor de zorgverleners rond het bestaande zorgteam zoals de contactgegevens van de huisarts, eventueel thuisverpleegkundige, huisapotheker, …. of wie kan gecontacteerd worden in geval van nood, allergieën, enzovoort. Bij effectief gebruik kan het de communicatie tussen ziekenhuis en de zorgverleners uit de eerstelijn aanzienlijk vergemakkelijken”, zegt coördinator Liesbeth Moortgat. Wie een zorg-ID aanvraagt staat ook geregistreerd als chronisch zieke. “Op die manier kunnen we gericht ook informatie doorgeven aan de doelgroep. Naast deze preventieve actie bij alle burgers willen we ons ook specifiek focussen op de meest kwetsbare chronische zieken. Als zo’n patiënt gedetecteerd wordt, wordt tijdens een gesprek de noden en wensen van de patiënt en zijn eventueel mantelzorger in kaart gebracht. In samenspraak met patiënt, mantelzorger en het professionele zorgteam worden daarna afspraken gemaakt in kader van zorgcoördinatie, medicatie, casemanagement en/of crisismanagement.”

