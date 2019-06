8-jarig kind per ongeluk (even) achtergelaten op kusttram tijdens klasuitstap Bart Boterman

26 juni 2019

16u57 6 Oostende Tijdens een klasuitstap in Oostende liet een school uit Roeselare woensdagmiddag per ongeluk een 8-jarig jongetje achter op de kusttram. Dankzij de snelle tussenkomst van de politie werd de jongen snel verenigd met zijn klas. Dat meldt de politie van Oostende.

De klas was rond 13 uur uitgestapt aan een halte in de Dokter Eduard Moreauxlaan. De tram vertrok, maar de leerkrachten zagen meteen dat de kusttram verder reed met het 8-jarig jongetje nog aan boord. De leerkrachten verwittigden meteen de politie. Die kon het jongetje enkele haltes verder van de tram plukken en terug verenigen met zijn klas. De jongen was onder de indruk, maar was snel opnieuw op zijn gemak gesteld bij het zien van zijn klasgenootjes.