78-jarige vrouw beroofd van handtas bij Leopoldpark Bart Boterman

03 juni 2019

16u46 12 Oostende In de Leopold II-laan in Oostende is een 78-jarige vrouw maandagmiddag het slachtoffer geworden van een grijpdiefstal. Ze werd bestolen van haar handtas door twee mannen.

Volgens de politie wandelde de vrouw langs het Leopoldpark in de richting van het stadhuis toen plots twee mannen haar handtas losrukten en wegrenden. Ze liepen naar het Leopoldpark. Het slachtoffer was danig onder de indruk en sprak twee gemeenschapswachten aan. Die begeleidden de vrouw naar het politiekantoor in het stadhuis. Patrouilles gingen nog op zoek in de ruime omgeving van het park, maar konden niemand meer aantreffen. Er is een onderzoek opgestart. Mogelijks zijn de dieven te zien op camerabeelden.