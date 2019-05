76-jarige vrouw lichtgewond bij verkeersongeval Jelle Houwen

26 mei 2019

17u36 0

Op het kruispunt van de Nieuwpoortsesteenweg en de Luchthavenstraat gebeurde er zaterdagavond rond 18.10 uur tot een ongeval. twee voertuigen kwamen er daarbij in aanrijding. De bestuurster van het voertuig rijdende op de Nieuwpoortsesteenweg raakte daarbij licht gekwetst. Het gaat om een 76-jarige vrouw van Oostende die verzorging nodig had. De ademtest van beide bestuurders is ‘safe’. De politie stelde een pv op.