70 jaar geleden overleed James Ensor en waarom dat ook een beetje goed nieuws is Leen Belpaeme

19 november 2019

16u42 0 Oostende Het is vandaag, 19 november 2019, exact 70 jaar geleden dat de Oostendse meester James Ensor overleed op 89-jarige leeftijd. De schilder krijgt meer dan ooit aandacht in zijn eigen stad en een extra voordeel is dat Oostende hiervoor vanaf 1 januari minder diep in de buidel moet tasten omdat de auteursrechten 70 jaar na het overlijden van een artiest vervallen.

De herdenking van het overlijden van James Ensor kan je amper goed nieuws noemen, maar 70 jaar na de dood van Ensor zal het wel een pak goedkoper worden om de kunstenaar te eren. Het auteursrecht geldt immers tot 70 jaar na de dood van de auteur. Op het einde van deze termijn vallen de door het auteursrecht beschermde werken in het publiek domein en kunnen ze worden geëxploiteerd zonder toestemming van de houders van het auteursrecht. En dat scheelt een pak, zo blijkt. “De auteursrechten vervallen officieel op 1 januari. Dat zal het inderdaad goedkoper maken. Om je een idee te geven, in 2010 moesten er 10.000 euro kosten betaald worden aan Sabam voor de tentoonstelling Bij Ensor op bezoek in Mu.ZEE. Die kosten kunnen dus wel oplopen”, licht schepen Bart Plasschaert toe. De schepen verwacht dan ook dat er meer initiatieven zullen komen rond de kunstenaar. “Er zal nu artistiek wel meer uitkomen rond de kunstenaar omdat het vroeger te duur was.”

70 jaar na zijn dood zal zet ook de stad één van de zijn bekendste inwoners meer dan ooit in de kijker. “Er is niet alleen de Ensor/Spilliaertvleugel in Mu.ZEE, waar voor de gelegenheid van de herdenking van het overlijden de ets ‘Mijn portret in 1960’ is opgehangen. In 2020 wordt ook het vernieuwde Ensorhuis terug opengesteld met een uitgebreid bezoekerscentrum. De dienst Cultuur plant in april 2020 ondertussen nog een tentoonstelling in de Nieuwe Gaanderijen over leven en werk van James Ensor. En uiteraard zal ook de jaarlijkse Ensorherdenking een extra feestelijk tintje krijgen”, zegt schepen Bart Plasschaert nog.

Ensor overleed op zaterdag 19 november 1949 om 7.58 uur in de Heilig Hartkliniek in Oostende. De baron kreeg een bijna vorstelijke begrafenis met een rouwstoet die van het Stadhuis (waar de Meester lag opgebaard) langs de Vindictivelaan en de Kapellestraat naar de Sint-Petrus- en -Pauluskerk met voorop burgemeester Henri Serruys. Na de mis werd de Meester naar zijn laatste rustplaats gereden, bij zijn geliefde Duinenkerkje in Mariakerke. Hoogwaardigheidsbekleders en vele gewone mensen namen er afscheid bij de kist. James Ensor had zich met succes ingezet voor het behoud van de duinen en het kerkje in Mariakerke en had daarom deze site zelf gekozen als laatste rustplaats.