7-jarige bouwt Q-Beach House na, en toont creatie aan presentatoren Leen Belpaeme

26 augustus 2019

20u07 0 Oostende De 7-jarige Ray Rumes is grote fan van Qmusic en heeft thuis zijn eigen radiostudio. Nu bouwde de kleine fan ook het Q-Beach House na en kwam zijn creatie tonen aan Maarten en Dorothee in Oostende.

Enkele maanden geleden verrasten Qmusic-dj’s Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe Ray nog thuis met enkele Qmusic-spullen uit de oude radiostudio om zijn eigen radiostudio mee te ‘pimpen’. Maandag kwam Ray op bezoek in het Q-Beach House in Oostende om Maarten en Dorothee te bedanken voor de spullen én hij had nog iets speciaals mee: Ray bouwde immers het Q-Beach House na.