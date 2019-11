67-jarige vrouw in levensgevaar na aanrijding op zebrapad Bart Boterman

16u28 3 Oostende Een 67-jarige vrouw is levensgevaarlijk gewond geraakt nadat ze dinsdag op het middaguur werd aangereden op het zebrapad, in de Leopold II-laan in Oostende. De vrouw stak met haar rollator over toen ze werd opgeschept.

Het slachtoffer kwam enkele meters verder terecht door de klap. De situatie zag er zeer ernstig uit. Omstaanders ontfermden zich over het slachtoffer en verwittigden de hulpdiensten. Ook de MUG kwam ter plaatse. “De vrouw werd zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht. Haar toestand is levensbedreigend. De bestuurster (31) van het aanrijdende voertuig werd eveneens naar het ziekenhuis overgebracht, in shock. Het slachtofferteam van de Politie Oostende is opgeroepen om beide partijen bij te staan", reageert commissaris Kris Allary.

De Leopold II-laan bleef tot 13 uur afgesloten voor de politionele vaststellingen.