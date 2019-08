66.000 verkochte tickets en 180.000 bezoekers voor TAZ Leen Belpaeme

11 augustus 2019

14u20 0 Oostende Theater aan Zee kon zaterdagavond opnieuw een succesvolle editie afsluiten.

Het festival presenteerde maar liefst 740 voorstellingen in tien dagen op 57 locaties in de stad en haven van Oostende. Dankzij de verhoogde capaciteit dit jaar konden nieuwe en lastminute bezoekers tijdens het festival nog tickets kopen en daar werd gretig op ingegaan. Er werden 10 procent meer tickets verkocht tegenover editie 2018, 66.000 in totaal wat een zaalbezetting geeft van 83 procent. Ook het mooie weer lokte extra veel volk naar het festivalcentrum Café Koer in het Leopoldpark of naar de vele gratis concertjes of kindervoorstellingen. Voor alle activiteiten samen, betalend en gratis, schat TAZ een bereik van 180.000 bezoekers. Dat is een record.

Samen met TAZ wou gastcurator Lucas De Man meer diversiteit in bezoekers, artiesten, vormen, plekken en invalshoeken. “We hebben laten zien dat er meerdere soorten theater en podium bestaan dan enkel toneel, dans en de traditionele labels. We ontvingen ook meer artiesten met een niet typisch Vlaamse naam zonder dat dat een onderwerp hoefde te zijn. We hebben het bedrijfsleven, het middenveld en de welzijnssector uitgenodigd én ontmoet”, blikt gastcurator Lucas De Man terug. Volgend jaar is VUB-rector Caroline Pauwels gastcurator, zij wil een ode aan de verwondering brengen.