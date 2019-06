65 kinderen verloren gelopen tijdens eerste vakantieweekend in Oostende Bart Boterman

30 juni 2019

19u10 31 Oostende In Oostende zijn de strandredders afgelopen weekend 65 keer op zoek moeten gaan naar een verloren gelopen kind. Telkens werden de kinderen herenigd met hun ouders of begeleiders. “Ga steeds mee naar de waterlijn wanneer de kinderen gaan zwemmen. Redders zijn geen babysits”, zegt hoofdredder Jonathan De Vos.

Op zaterdag klokte het aantal vermiste kinderen op het Oostendse strand af op vijftig. Op zondag was de gevoelstemperatuur lager, met minder zonnekloppers en ‘maar’ vijftien vermiste kinderen. “Hoewel vijftien ook niet min is., maar zaterdag was de drukte dan ook extreem”, zegt de hoofdredder. Volgens hem blijven ouders en begeleiders te vaak op hun strandlaken liggen en laten ze hun kinderen alleen bij de waterlijn. “Maar door de getijden liggen ze een uur later veel verder verwijderd van die waterlijn. De stroming en de wind doen zwemmers nog meer afwijken, met alle gevolgen van dien. Ga dus altijd mee met je kind. Neem desnoods je strandstoel mee tot daar. Wij kunnen niet de taak van de ouders en begeleiders op ons nemen en babysitten op de kinderen. Wij kunnen niet weten wie bij wie hoort.”

Tot twee keer toe hebben de Oostendse redders ook iemand uit het water moeten halen. In een geval was de situatie ernstig, toen een meisje van 9 jaar bewusteloos was geraakt. Ze werd opgenomen in het ziekenhuis. Ook de scheepvaartpolitie viste zaterdag iemand uit het water. Op het middaguur probeerde een 55-jarige man de havengeul over te steken en te zwemmen van het oosterstaketsel tot het westerstaketsel. De man kreeg een proces-verbaal en mogelijk volgt nog een GAS-boete.