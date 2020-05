61 coronabesmettingen in woonzorgcentrum Sint-Elisabeth: “Verspreiding kan lang onder de radar blijven” Timmy Van Assche

08 mei 2020

13u47 16 Oostende In woonzorgcentrum Sint-Elisabeth in Oostende, dat deel uitmaakt van woonzorggroep GVO, werden in één klap 61 coronabesmettingen vastgesteld na een algemene testing: 45 bewoners en zestien medewerkers. Het overlijden van één bewoner kan direct in verband worden gebracht met corona. “Deze resultaten tonen aan dat de verspreiding van het virus lang onder de radar kan blijven”, zegt gedelegeerd bestuurder Bernard Bruggeman.

Op 29 en 30 april werd in Sint-Elisabeth, op de hoek van de Nijverheidsstraat en Zwaluwenstraat, een algemene test op coronabesmetting uitgevoerd. De resultaten zijn nu volledig gekend en brachten slecht nieuws met zich mee. 45 bewoners hebben positief getest en ook nog eens zestien medewerkers. “Opvallend is dat de meeste bewoners enkel milde of helemaal geen symptomen vertonen. Drie bewoners zijn intussen overleden, waarvan één overlijden in direct verband met het coronavirus kan gebracht worden. Drie bewoners verblijven in het ziekenhuis, maar zijn op heden niet in levensgevaar. Alles wordt in het werk gesteld om de verspreiding van het virus in te dijken”, zegt Bernard Bruggeman van GVO. In het woonzorgcentrum werken 98 personen en verblijven in totaal 119 bewoners, waarbij tien personen in kortverblijf en vier personen in zorgflats.

Aanpak

Het centrum stelt nu alles in het werk om verdere besmettingen te vermijden. “Alle bewoners met Covid-19 werden in aparte afdelingen ondergebracht, namelijk drie groepen van telkens vijftien personen. Zo kunnen we de gespecialiseerde zorg efficiënt organiseren met een team zorgmedewerkers die specifiek instaan voor bewoners met corona. Bovendien hebben bewoners met milde symptomen, indien de gezondheid het toelaat, een grotere bewegingsvrijheid omdat zij zich vrij in de woning kunnen bewegen en niet aan kamerisolatie gebonden zijn.” De bewoners zonder corona verblijven momenteel op de eigen kamer. “Deze maatregel is een tijdelijke, preventieve maatregel om de verspreiding van het virus enerzijds in kaart te brengen en anderzijds om het te kunnen indijken”, verduidelijkt Bruggeman.

Onder de radar

In het woonzorgcentrum werden eerder al bewoners met symptomen getest, maar die tests bleken toen negatief. “De resultaten van de recente algemene testing tonen nogmaals aan dat de verspreiding van het coronavirus lang onder de radar kan blijven. De meeste bewoners en medewerkers in Sint-Elisabeth die met het virus besmet bleken te zijn, hadden immers geen of enkel milde symptomen”, gaat Bernard Bruggeman verder. “Het regelmatig testen van bewoners én medewerkers blijft aldus cruciaal. Wij hopen dat de overheid snel een nieuwe algemene testafname inplant voor onze bewoners en medewerkers. Indien een concrete datum hiervoor uitblijft, zullen we zelf de kosten dragen. De gezondheid van onze bewoners en medewerkers is voor ons van primordiaal belang.” Over de nieuwe bezoekregeling in het woonzorgcentrum zal later worden gecommuniceerd. “Alle aandacht zal nu eerst gaan naar het indijken van de verspreiding van het coronavirus.”