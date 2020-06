6 maanden celstraf voor man die identiteitskaart en rijbewijs liet namaken in het Duits Bart Boterman

30 juni 2020

10u27 0 Oostende Een 40-jarige man uit Oostende is bij verstek veroordeeld tot 6 maanden celstraf en 400 euro boete omdat hij in het bezit was van een vals identiteitsbewijs en rijbewijs. Opvallend is dat de identiteitskaart en het rijbewijs in het Duits waren nagemaakt, maar daarop stonden evenwel gewoon zijn eigen naam en foto.

De man werd tegengehouden bij een verkeerscontrole in juli 2019 in Nieuwpoort, omdat hij stond geseind door de onderzoeksrechter in Mechelen, voor een verhoor in een bepaald dossier. De politie vroeg om zijn identiteitskaart en rijbewijs. De man deed alsof er niets aan de hand was en verklaarde Duitser te zijn, al had de politie snel door dat het om een nagemaakt rijbewijs en dito identiteitskaart ging. Initieel hield hij vol dat het om echte exemplaren ging. “Maar naast zijn eigen naam en foto, stond zelfs zijn gestalte en gewicht op de documenten. Toen hij er nog eens over verhoord werd, gaf hij het dan toch schoorvoetend toe. Hij had de twee officiële documenten laten namaken voor 2.500 euro, naar eigen zeggen toen hij dronken was. De identiteitskaart en rijbewijs waren bovendien van slechte kwaliteit en duidelijk vals. Een slechte investering, lijkt het”, aldus de procureur op het proces in Veurne.

De man werd begin jaren 2000 al veroordeeld voor diefstallen en later voor verkeersinbreuken. Het Openbaar Ministerie vroeg 9 maanden celstraf en 1.600 euro boete. De rechter hield het op 6 maanden cel en 400 euro boete. De beklaagde liet verstek.