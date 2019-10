6 maanden cel voor vrouw die gestolen goederen verstopte in kinderwagen in bijzijn van haar kroost Siebe De Voogt

04 oktober 2019

13u37 0 Oostende Een 40-jarige vrouw uit Oostende heeft een effectieve celstraf van 6 maanden gekregen voor vier winkeldiefstallen in de badstad. Bij twee van haar feiten verborg P.O. gestolen goederen in haar kinderwagen.

Het personeel van schoenwinkel Chaussea in Oostende hield de moeder op 4 oktober 2016 in de gaten, omdat ze zich verdacht gedroeg. Bij het verlaten van de winkel bleek de vrouw gestolen goederen bij zich te hebben. Ook op 9 mei 2017 probeerde ze met twee doosjes haarkleuring de kassa van de Kruidvat in Oostende voorbij te wandelen zonder te betalen. Opnieuw werd P.O. staande gehouden. Op 2 juli vorig jaar veranderde ze dan maar het geweer van schouder. In de Carrefour verstopte ze gestolen goederen in een kussensloop onderaan haar kinderwagen. “Beklaagde zette haar kinderen errond om de diefstal te verbergen”, vertelde de procureur. “Ook bij feiten op 20 december in de Aldi probeerde ze om winkelwaar te verstoppen in een kinderwagen.” P.O. kwam niet opdagen voor haar proces en kreeg vrijdagmorgen bij verstek 6 maanden cel en 400 euro boete.