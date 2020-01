57.000 euro aan namaak in beslag genomen tijdens controleacties in handelszaken Bart Boterman

24 januari 2020

12u52 6 Oostende In Oostende is woensdag maar liefst voor 57.000 euro aan namaakspullen in beslag genomen tijdens zogeheten SHOP-actie. Dat is een samenwerking tussen de lokale politie, RSZ, RVA en FOD Economie. Ze controleurs gingen langs in 12 handelszaken.

“De actie richt zich op oneerlijke concurrentie en focust op uitbaters die zich niet aan de wettelijke regels houden. Deze keer stonden namaakgoederen in de kijker. Twaalf handelszaken kregen onverwacht bezoek. Er werden verschillende namaakproducten in beslag genomen die samen een verkoopwaarde vertegenwoordigen van bijna 52.000 euro. Het gaat over onder andere tapijten en namaakhoesjes”, aldus de lokale politie Oostende. Voorts werden vijftien illegale smartphones in beslag genomen omdat ze niet voldeden aan de Europese regelgeving.

“In drie zaken zijn inbreuken vastgesteld door de inspectie van de RSZ en RVA omtrent tewerkstelling van personeel. De SHOP-acties gaan onverminderd voort om oneerlijke concurrentie uit Oostende te bannen”, aldus de Oostendse politie.