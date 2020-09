55 maanden cel gevraagd voor man die neus afbijt in discotheek Kursaal Oostende Mathias Mariën

08 september 2020

14u35

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 0 Oostende Een 23-jarige Oostendenaar riskeert 55 maanden effectief voor een reeks feiten van zinloos geweld. Guillaume D. beet zelfs de neus van een van zijn slachtoffers af, een andere keer takelde hij een meisje toe dat zijn hond had geaaid.

Op 26 november 2017 kregen de beklaagde en M.D. het met elkaar aan de stok in de Lounge, een discotheek in het Kursaal Oostende. De security moest tussenbeide komen, maar Guillaume D. wist nog meermaals hard in de neus van zijn slachtoffer te bijten. Ondanks een totale reconstructie van de neus blijven de esthetische gevolgen voor de man groot. De burgerlijke partij vorderde een schadevergoeding van ruim 20.000 euro.

Ook op 27 maart 2019 ging de beklaagde helemaal door het lint, deze keer omdat een meisje zijn hond had geaaid. Tijdens een scheldtirade sloeg hij het minderjarige slachtoffer een gebroken neus. Op 29 juni 2019 begon D. dan weer onder invloed op wagens te springen. Een kennis vroeg hem om te stoppen met dat vandalisme, maar ook dat viel niet in goede aarde. Het slachtoffer hield aan de feiten een gebroken kaak over.

Drugs gerookt bij baby

Ten slotte moest Guillaume D. zich ook voor enkele drugsinbreuken verantwoorden. Zo rookte hij drugs in het bijzijn van een elf maanden oude baby. Bij een van zijn arrestaties had hij ook een paar gram cocaïne op zak. In maart 2020 bleek hij dan weer in het bezit van elf gram cannabis.

Vrijspraak gevraagd

Voor de afgebeten neus vroeg de verdediging de vrijspraak, op basis van wettige zelfverdediging. “M.D. vond dat mijn cliënt zijn vriendin had lastiggevallen en stormde op hem af met de intentie om een pak rammel te geven”, aldus meester Julien Wydoodt.

De beklaagde zou enkel gebeten hebben om zichzelf los te werken. Volgens de verdediging was er minstens sprake van uitlokking. De andere feiten werden niet betwist. Meester Wydoodt wierp wel op dat de neusbreuk onopzettelijk werd veroorzaakt, door met een koptelefoon te zwaaien.

Guillaume D. werd in het verleden al meermaals veroordeeld. Zo kreeg hij in juni 2019 nog vijftien maanden cel voor opzettelijke slagen en verwondingen. Hij lapte al meermaals zijn voorwaarden aan zijn laars, maar de verdediging vroeg toch opnieuw om een deel van de straf voorwaardelijk uit te spreken. De rechter doet uitspraak op 13 oktober.