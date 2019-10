500 mensen gaan op zoek naar de ondeugende hulpjes van Sinterklaas in Oostende Timmy Van Assche

20 oktober 2019

16u56 0 Oostende De nieuwe doe-expo ‘De Spiekpietjes’ in Fort Napoleon kende een aardige start met ruim 500 bezoekers. “Toch is dit openingsweekend nog maar een opwarmertje voor de komende weken”, zegt Ellen Deroubaix van Toerisme Oostende.

De Spiekpietjes zijn een vaste waarde op de najaarskalender van Oostende. In deze interactieve expo is het de bedoeling dat jong en oud samen zoeken naar de ondeugende Sinterklaashulpjes. En dit jaar zitten er niet alleen Spiekpietjes verstopt, maar ook hun vrouwelijke tegenhangers Spiekgrietjes. Bezieler van het project is schrijfster Thaïs Vanderheyden. De decors zijn alvast knap uitgewerkt. Zo moeten er Pietjes en Grietjes gezocht worden in een toiletruimte, keuken en zolder vol reiskoffers. “Het is al de tweede keer dat we naar de expo komen”, vertellen de bevriende koppels Falke Vanhevel, Lien Degroote, Valentijn en Rien Deleu, die samen met hun kindjes Emile, Esmée, Sam en Daan komen speuren. “We vinden het concept zelfs beter dan de vorige keer: in de decors is er meer bewegingsruimte en de decors zijn nog mooier. Ja, voor de kinderen is dit een toffe uitstap, maar ook de ‘grote mensen’ amuseren zich hoor”, lachen de Torhoutenaars.

“We spreken van een mooie, rustige start met meer dan 500 bezoekers", zegt Ellen Deroubaix van Toerisme Oostende. “De Sinterklaasperiode moet nog écht van start gaan. Vanaf volgend weekend opent ook de gezellige pop-upbar en vindt ook de Spiekpietjes-musical plaats. Dit weekend was een leuke opwarmer voor de komende weken.” De expo loopt nog tot en met 8 december en is elke dag open van 10 tot 17 uur. Buiten de schoolvakanties is het fort gesloten op maandag. Tickets kosten 9 euro voor een volwassene en 7 euro voor kinderen tussen 3 en 12 jaar. Alle info: www.visitoostende.be.