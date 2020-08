50 schrijvers werken mee aan boek ‘One moment in Time’ Leen Belpaeme

05 augustus 2020

19u05 0 Oostende Curieus lanceerde tijdens de lockdown een verhaal waarvoor schrijfster Saskia De Coster de aanzet schreef, en waar iedereen aan kon meeschrijven. Het verhaal is nu klaar en is verkrijgbaar in boekvorm.

“We wilden samen aan de slag tijdens deze crisis. Het zijn uitzonderlijke tijden waarin we een verhaal wilden schrijven dat ons (ver)bindt”, zegt Aaron Ooms. “One moment in Time is daarom een verhaal van ons allemaal, dat we schreven als herinnering, voor het nageslacht, als tijdverdrijf, als ontspanning en vooral voor elkaar, zonder dat we vooraf wisten waar het zou eindigen.” Iedereen kon deelnemen en uiteindelijk schreven 50 mensen mee aan het verhaal. “Iedereen kreeg telkens het laatste stuk van het verhaal door en ze kregen 24 uur om een vervolg te schrijven. Saskia De Coster schreef een stuk in het midden om het verhaal een nieuwe richting te geven en ze zorgde voor het slot. Wij hebben voor de eindredactie gezorgd om de fouten er uit te halen en een geheel te maken van het verhaal. Dat is volgens ons ook heel goed gelukt” legt Peter Desnerck, coördinator Curieus West-Vlaanderen uit.

Ondertussen is het boek gedrukt, en wordt het verkocht ten voordele van De Katrol, Een organisatie voor studie- en gezinsondersteuning aan huis, en in deze tijden ook digitaal. “Zo willen we het lezen en schrijven bij kinderen en jongeren verder stimuleren, en een steun bieden aan diegenen voor wie het digitale leren voor achterstand heeft gezorgd.” Het boek is online te koop of bij boekhandel Corman in Oostende en kost 8 euro. Er werden in de eerste oplage 250 exemplaren gedrukt