50 extra jobs door samenwerking tussen drie maatwerkbedrijven. “Belangrijk om deze doelgroep aan het werk te krijgen” Leen Belpaeme

28 september 2020

15u33 2 Oostende Drie maatwerkbedrijven in de regio, Duinenwacht vzw, Kringwinkel Kust vzw en Oesterbank vzw hebben werkgeversassociatie Lavoro opgericht. Hierdoor worden op korte termijn ook 50 extra jobs gecreëerd binnen de sociale economie. De bedrijven kunnen op deze manier kosten en personeel delen, maar willen ook methodieken ontwikkelen om bepaalde taken te vereenvoudigen. “Via Lavoro werken we in de toekomst nog beter samen, maar we kunnen ook kennis uitdelen”, zegt Luc Rosseel van Oesterbank vzw.

De maatwerkbedrijven in de kustregio zijn al een tijdje bezig met een traject op te bekijken hoe ze elkaar kunnen versterken. Uit een studie kwam het idee om een werkgeversgroepering op te richten als beste optie naar voren. De drie betrokken maatwerkbedrijven zitten immers elk aan hun maximumcapaciteiten van aanwervingen die ze kunnen doen. Via Lavoro kunnen 50 extra mensen aangeworven die enerzijds overkoepelend kunnen ingezet worden zoals een boekhouder of een informaticaspecialist, maar er kan ook met een poule gewerkt worden. Zo heeft het ene bedrijf sommige momenten werknemers over en op hetzelfde moment heeft het andere bedrijf net mensen nodig. Ook bepaalde investeringen zoals in een softwarepakket of veiligheidsopleidingen kunnen overkoepelend aangepakt worden. “Op die manier kunnen we de kosten delen, we kunnen kennis uitwisselen en we staan niet alleen voor bepaalde uitdagingen”, vertelt Luc Rosseel, directeur van Oesterbank. Hier werken op vandaag al 480 werknemers. Bij de Duinenwacht gaat het om 60 mensen en bij de Kringwinkel 70 à 80.

Kennis delen

De bedrijven willen onderling ook kennis delen. “Onze ingenieurs hebben bijvoorbeeld een systeem ontwikkeld waardoor moeilijke handelingen eenvoudig worden gemaakt via digitale begeleiding. Een projector toont onze mensen wat ze wanneer moeten doen. We hebben ook al een cobot, dat is een robot, maar dan minder gevaarlijk. De cobot draait schroeven in op de juiste plaats. De werknemer moet enkel de plaat en de schroeven klaarleggen, de cobot doet de rest. Als er iets niet juist staat dan voert de cobot het werk niet uit. Op die manier hebben we ook geen kwaliteitscontroleur meer nodig. Deze toepassingen zijn niet relevant voor onze partners, maar onze ingenieurs hebben ook een toepassing ontwikkeld voor onze chauffeurs die 16 keer hun lading moeten op en afladen als de goederen vervoerd worden. Dat is een functie die ook bij hen van pas kan komen en het werk merkelijk lichter maakt”, zegt Rosseel nog.

Extra werknemers

Raf Jacxsens, voorzitter van de nieuwe organisatie en voorzitter van partner Duinenwacht ziet grote voordelen in het delen van de overheadkosten. “Het is zo dat we meer werk hebben dan we aankunnen. Door de extra werknemers die er komen via Lavoro kunnen we hier aan tegemoet komen.”

De opstart van Lavoro is een goedgekeurd project dat kadert binnen de projectoproep sociale economie van stad Oostende. “Oostende kampt met een specifiek probleem waarbij een groep mensen moeilijk aansluiting vindt op de arbeidsmarkt. Een job is nochtans belangrijk. We zijn dan ook blij dat we meer mensen aan het werk kunnen krijgen via dit project”, zegt schepen Charlotte Verkeyn (N-VA) Stad Oostende kende 100.000 euro toe aan het project.