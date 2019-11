50.000 euro voor keuken in het kinderafdeling van UZ Gent. “We willen op termijn alle kinderoncologie afdelingen in België bijstaan rond voeding en eetbeleving” Leen Belpaeme

19u27 1 Oostende Vzw Superkrachtig Lekker is er in enkele maanden in geslaagd om 50.000 euro in te zamelen om een keuken te installeren op de kinderhemato- oncologieafdeling van het UZ Gent. De eerste 25.000 euro werd via een crowdfunding opgehaald, Ladies Circle Oudenaarde vulde de andere helft aan. De dames van vzw Superkrachtig Lekker willen ook wetenschappelijk onderzoek naar gezonde voeding en kanker steunen en hebben hiervoor een fonds opgericht.

Bij de lancering van de vzw Superkrachtig Lekker werd meteen de ambitie bekendgemaakt om genoeg geld in te zamelen om een keuken te kunnen installeren op de kinderhemato- oncologieafdeling van het UZ Gent. Bij de start van het Superheldengala donderdagavond in het Kursaal van Oostende werd bekendgemaakt dat dit bedrag al binnen is. De keuken is een middel om gezonde voeding bij de kinderen aan te moedigen. “We hebbe al een week rond gezonde voeding georganiseerd en daar merkten we meteen dat de kooktherapie werkt”, zegt Sandra Bekkari. “Er was daar een meisje dat eigenlijk niet meer zo goed at. De tweede dag kwam ze enthousiast aangelopen omdat ze het zo leuk vond. Ondertussen heb ik vernomen dat ze opnieuw beter eet”, vertelt de voedingsdeskundige. “Eten is naast iets noodzakelijk ook een beleving en het is dan ook belangrijk om er iets leuk van te maken”, zegt onco-diëtiste Jolien De Corte.

Samen gezond koken

Naast kookworkshops kan de keuken ook belangrijk voor de ouders zelf om er dagelijks maaltijden klaar te maken. Mede-oprichtster Kim Milants heeft zelf 8 maanden lang eten klaargemaakt voor haar dochter Jasmijn die strijd tegen leukemie. “Samen met onze familie hebben we ervoor gezorgd dat Jasmijn geen enkel ziekenhuisplateau gekregen heeft. Daarvoor moesten we telkens thuis koken en het eten onmiddellijk naar het ziekenhuis brengen. Het is ook zo dat je niet altijd honger hebt als het eten gebracht wordt en met een keuken ter plaatse krijg je de gelegenheid om iets lekker en gezond klaar te maken met je gezin wanneer het nodig is. Eten en samen koken wordt zo een beleving en kan ook zorgen om beter aan te sterken.”

Het is niet de bedoeling om enkel het UZ Gent te steunen. SuperKrachtig Lekker ambieert om op langere termijn alle kinderoncologie afdelingen in België te kunnen bijstaan rond hun wensen en noden op vlak van voeding en eetbeleving. De vzw wil wel stapsgewijs aan de slag gaan: er moeten eerst voldoende financiële middelen aanwezig te zijn om meerdere projecten te kunnen ondersteunen.

De initiatiefnemers van vzw Superkrachtig Lekker willen verder ook inzetten op gezonde voeding tijdens de kankerbehandeling en streven daarom ook naar bijkomend wetenschappelijk onderzoek. “Gezonde voeding moet een onderdeel worden van het zorgprogramma. Op vandaag is de realiteit dat er één diëtiste is voor 100 patiëntjes. Die persoon kan geen wonderen verrichten waardoor er te weinig preventief kan gewerkt worden.”