4750 ijsberen duiken de Noordzee in Leen Belpaeme

04 januari 2020

16u29 2 Oostende De Nieuwjaarsduik in Oostende lokte in totaal 4750 deelnemers. Met een watertemperatuur van 7,5 graden werd het alvast een frisse editie. De echte ijsberen bleven meer dan 20 minuten in het water. Ook in Bredene en De Haan gingen nog enkele honderden ijsberen het Noordzeewater in.

De Nieuwjaarsduik in Oostende is een jaarlijkse traditie die duizenden ijsberen lokt. Dit jaar waren het er rond de 4750, dat zijn er evenveel als vorig jaar. Omdat opwarming heel belangrijk is werd het publiek al een halfuur op voorhand opgezweept met muziek en een gezamenlijke work-out. De sfeer zat er alvast goed in bij de uitgedoste massa. Ook dit jaar zaten er enkele Borats, power rangers, teletubies, maar ook een opvallende groep met trouwers aan de start. De bruidjes en bruidegommen treden niet echt in het huwelijksbootje maar zijn collega’s van de spoedafdeling van het AZ Damiaan. “Dit is traditioneel een hele drukke periode voor ons op het werk. We doen ondertussen al vijf jaar mee met de Nieuwjaarsduik als teambuilding. We hebben al eens meegedaan als verpleegsters en vorig jaar als bijtjes, dit jaar zijn we gegaan voor het thema nat getrouwd. We zijn al even op voorhand bezig met de voorbereidingen om de kledij te bestellen en zo verder”, vertelt Wendy Van Buren. De groep bracht naast bruiden en bruidegommen ook een eigen pastoor, burgemeester en cupido mee. En geen nood, de deelnemers zijn dan wel zo zot om in januari in de zee te duiken, ze hebben niet hun echte trouwkleren uit de kast gehaald. “Dit kostte 27 euro in de carnavalswinkel”, lacht Wendy. Dit jaar waren ze met 25 collega’s. “Volgend jaar zouden we graag de collega’s van het AZ Sint-Jan Henri Serruys uitnodigen nu er een fusie zit aan te komen.

De deelnemers moesten bij de start een lange weg afleggen op het strand maar mochten niet al te diep in het water. Duikers stonden klaar met touw om de veiligheid te verzekeren. De eerste deelnemers stonden al snel terug op het droge, terwijl de meer getrainde ijsberen tot 20 minuten in het water bleven dollen.