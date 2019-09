46-jarige illegaal opgepakt nadat hij in dronken toestand wordt tegengehouden op fiets Mathias Mariën

02 september 2019

17u47 0 Oostende Langs de E. Moreaulaan in Oostende is zondagnacht een 46-jarige illegaal betrapt en ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken.

Opvallend is dat de veertiger uit Algerije even voor 2 uur werd tegengehouden omdat hij in dronken toestand op zijn fiets zat. Uit controle bleek de man illegaal in ons land te verblijven. De politie sloot hem op in de doorgangscel in afwachting van de Dienst Vreemdelingenzaken.