43 Vlaamse streekproducten te ontdekken op Streekproductenmarkt Timmy Van Assche

31 augustus 2019

13u56 0 Oostende Op het Prinses Stefanieplein is de nieuwe Streekproductenmarkt geopend met het thema Brueghel. Het Vlaams Centrum voor Agro en Visserijmarketing (VLAM) kiest nu voor het zesde opeenvolgende jaar voor Oostende voor zijn jaarlijks event.

Zestien West-Vlaamse streekproducten - waaronder roodbruin bier, honing, rundsvlees, splitwafels en zelfs koffie - tekenen present. Nog eens 27 andere producten komen uit de rest van Vlaanderen, zoals Limburgse stroop, Vlaams-Brabantse pickles, Oost-Vlaamse kalfskoek en Kempens mineraalwater. De markt is zowel zaterdag als zondag van 11 tot 18 uur te bezoeken.

In september neemt ook Het Laatste Nieuws je mee op een culinaire ontdekkingstocht door Vlaanderen. Van potjesvlees uit West-Vlaanderen tot Limburgse bakkemoezevlaai: elke regio in Vlaanderen heeft zijn eigen aanbod aan traditionele streekproducten. In onze krant lees je het verhaal achter die streekproducten en via de HLN-app kan je stemmen op jouw favoriete streekproduct.

Meer info: HLN kiest Hét Streekproduct 2019: “We willen weer authenticiteit op tafel”