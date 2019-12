41 nieuwe flats staan na jaar nog altijd leeg: “Te klein en niet volgens de regels gebouwd” Stad betaalt jaarlijks wel 223.800 euro huur voor projecten Leen Belpaeme

20 december 2019

16u00 20 Oostende Tijdens de vorige legislatuur werden twee projecten gebouwd voor eenoudergezinnen. Die staan nu al een jaar leeg. Een van de redenen is dat de 41 appartementen simpelweg te klein zijn voor een ouder met één of meer kinderen. De meeste woningen hebben geen aparte slaapkamer. Daarnaast voldoen ze niet aan de regels waar het Sociaal Verhuurkantoor zich moet houden. De stad betaalt momenteel wel 223.800 euro per jaar aan huur voor de lege appartementen.

Twee bouwprojecten in de Torhoutsesteenweg en de Kaaistraat baren het stadsbestuur zorgen. Het project werd tijdens de vorige legislatuur op poten gezet, maar in de uitwerking is het ergens misgelopen. De stad kocht twee stukken grond en een projectontwikkelaar liet de gebouwen zetten. De appartementen zelf werden verkocht als investering aan privépersonen. Zij zijn immers voor 27 jaar zeker van huurinkomsten, terwijl het Sociaal Verhuurkantoor de verhuur op zich neemt. Bedoeling was om de woongelegenheden voor te behouden aan alleenstaande ouders zodat ze weer op adem konden komen. Ze mochten daarvoor twee jaar in de woning blijven wonen. Hier wringt echter het schoentje.

Strenge regels

“Er zijn drie grote problemen binnen het project. Als sociaal verhuurkantoor zijn wij gebonden aan strenge regels. Zo moet een gezin met kinderen minstens twee slaapkamers hebben. Hier zijn er enkele appartementen met een heel kleine aparte kamer, sommige hebben een slaaphoek en nog andere hebben zelfs geen aparte kamer”, licht schepen Natacha Waldmann toe. “Er is wel een gezamenlijke ruimte voorzien waar de ouders zouden kunnen samenkomen. Er werd in het verleden dan ook gezegd dat de appartementen niet zo groot moesten zijn omdat mensen elkaar hier zouden kunnen ontmoeten. Maar die ruimte is ten eerste niet zo groot en het is onrealistisch om te denken dat ouders hun kind alleen boven zouden laten slapen terwijl ze naar beneden gaan.”

Daarnaast liggen ook de vastgelegde huurprijzen te hoog volgens de normen van het SVK. “Zelfs als we dit kunnen verhuren met het SVK moeten we nog 24.000 euro per jaar bijleggen zolang het contract loopt en dat voor de komende 27 jaar.” De doelstelling was ook om de mensen hier twee jaar te laten wonen, maar ook dat kan niet volgens de regels. “Bij het SVK moet er gewerkt worden met huurcontracten voor negen jaar.”

Impasse

De stad is momenteel juridisch aan het uitzoeken hoe ze uit de impasse kunnen komen. “We kunnen de woningen niet zomaar verhuren op de privémarkt, omdat ze met een speciaal btw-tarief gebouwd werden. We moeten dus samenwerken met een erkende sociale partner. Het SVK kan het gebouw ook niet zomaar in hun patrimonium opnemen en verhuren aan een andere doelgroep. Sowieso willen we hier dan een sociale mix creëren om samenlevingsproblemen te vermijden”, zegt schepen van Wonen Kurt Claeys.

Beide schepenen zitten verveeld met het dossier. “De vorige schepen van Wonen werd duidelijk ingelicht door het SVK en de betrokken diensten dat er problemen waren in het dossier, maar toch werd er doorgezet. We zitten hier nu met nieuwbouwappartementen die gewoon leeg staan, terwijl er een grote woonnood is en het kost de stad bovendien heel wat geld. Dat is echt zonde.”