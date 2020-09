39-jarige buurman toont vandaag hoe hij Emmy (67) op gruwelijke wijze vermoordde: straat en Spuikom deels afgezet voor reconstructie Bart Boterman

23 september 2020

11u06 12 Oostende In de Vuurtorenwijk en rond de Spuikom in Oostende wordt vandaag, woensdag, de reconstructie gehouden van de gruwelijke moord op de 67-jarige Emmy Geboers. De vrouw werd begin maart om het leven gebracht door haar buurman Khaldoon A. (39) die in hetzelfde appartementsgebouw woonde. De politie spaarde tijd noch moeite om de reconstructie voor te bereiden.

In de Voorhavenlaan is de straat deels afgezet met hekkens voorzien van zwarte zeilen om voorbijgangers geen inkijk te geven. Ook de westelijke kant van de spuikom is afgeschermd. Nadat Khaldoon A. in het appartement moet tonen hoe hij het slachtoffer om het leven bracht en in stukken sneed, verhuist de reconstructie immers richting de spuikom. Daar moet de dader tonen hoe hij de lichaamsresten dumpte in het bassin. Verwacht wordt dat de reconstructie een hele dag in beslag neemt. Er zijn omleidingen voorzien voor het doorgaand verkeer in de Voorhavenlaan.



Over het motief van de moord bestaat nog veel onduidelijkheid. Volgens buren veranderde Khaldoon A. de laatste maanden voor de moord van een vriendelijke harde werker in een drugsverslaafde die problemen veroorzaakte. Slachtoffer Emmy Geboers trok zich van de problemen aan in het appartementsgebouw en zou die avond naar het appartement van Khaldoon A. zijn gegaan in verband met een waterlek. Wat daarna volgde, is ronduit gruwelijk. In het appartement lag overal bloed.

De dader zelf verklaarde dat hij psychische problemen heeft. Het gerecht stelde ook een gerechtspsychiater aan om de geestestoestand van A. te onderzoeken, maar voorlopig is het nog wachten op zijn bevindingen. Later meer over de reconstructie.