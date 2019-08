37 maanden cel voor man die vriendin bewerkte met plank en haar neerstak met broodmes Siebe De Voogt

30 augustus 2019

14u11 4 Oostende Een 44-jarige Oostendenaar heeft in de Brugse rechtbank een effectieve celstraf van 37 maanden gekregen voor een poging tot doodslag op zijn vriendin. B.D. sloeg de vrouw eerst met een plank in het gezicht om haar een dag later met een broodmes te lijf te gaan.

In de nacht van 8 op 9 mei kreeg het koppel felle ruzie. Volgens de advocate van het slachtoffer was dat niet de eerste keer. B.D. sloeg z’n vriendin met een plank in haar gezicht. Het koppel legde de ruzie bij en ging slapen, maar de volgende dag begon de discussie opnieuw. D. had net als de voorgaande avond flink gedronken en nam plots een broodmes uit de keuken. Volgens de vrouw uit Zonnebeke mikte hij naar haar hoofd en stak hij haar vervolgens verschillende keren in haar zij. Het slachtoffer kon vluchten naar de buurman en verstopte zich daar tot de hulpdiensten arriveerden. Ze werd naar het ziekenhuis gebracht en mocht uiteindelijk een dag later al naar huis.

“Geen kans”

Volgens haar ex-vriend was de vrouw zelf geen katje om zonder handschoenen aan te pakken. “Ze is helemaal geen engeltje”, pleitte zijn advocaat Yves Miroir. “Mocht hij gewild hebben, had hij haar met één hand gedood.” B.D. vroeg de rechter om een voorwaardelijk celstraf, zodat hij zich kan laten begeleiden voor z’n alcoholprobleem. “Ik wilde met dat mes enkel brood snijden, maar zij is op mij gevlogen. Het was gewoon een schermutseling”, beweerde hij. De rechter hechtte echter weinig geloof aan die verklaring en stuurde de Oostendenaar 37 maanden naar de cel. Die kon daar niet mee lachen. “U bent bedankt om me geen kans te geven”, riep hij bij het verlaten van de zaal.