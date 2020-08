36 overtreders betrapt tijdens controles op buiten zetten van vuilnis Bart Boterman

10 augustus 2020

17u16 2 Oostende De politie van Oostende heeft zowel vorige donderdag als zondag controles gehouden op het buiten zetten van vuilnis. Daarbij zijn in totaal 36 overtredingen vastgesteld. Ofwel stonden bepaalde vuilniszakken te vroeg buiten, ofwel werd niet correct gesorteerd.

“Het stadsbestuur maakt een prioriteit van netheid in de stad. Indien het vuilnis te vroeg buiten staat, pikken meeuwen de zakken open en ligt de rommel overal verspreid. Daarom voeren we geregeld controles op netheid uit in heel Oostende, meestal in burger", zegt politiecommissaris Kris Allary. De 36 overtreders mogen een GAS-boete verwachten.

“Door de vele toeristen dezer dagen ligt sowieso al veel vuilnis verspreid. Ook bij sluikstorting wordt meteen opgetreden. Als er ergens een zak met vuilnis gevonden wordt, gaan wij de inhoud bekijken op zoek naar gegevens die naar de identiteit van de vervuiler kunnen leiden”, duidt de commissaris.