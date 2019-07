350 fans wonen open training van KV Oostende in Versluys Arena bij: “Een plezant initiatief” Timmy Van Assche

14u47 0 Oostende Daags voor openingsmatch tegen Anderlecht woonden 350 fans de open training van KV Oostende bij in de Versluys Arena. “Hiermee wilden we een leuk extraatje geven aan onze fans”, vertelt persverantwoordelijke Bram Keirsebilck.

Zondagnamiddag om 14.30 uur neemt KV Oostende het op in en tegen Anderlecht. Daar zal de terugkeer van Vincent Kompany naar onze voetbalcompetitie veel aandacht opeisen. “En dat is één van de redenen waarom we onze eigen spelers één dag voor aanvang van de competitie een boost willen geven”, zegt Keirsebilck. “We serveerden zo’n 200 fans een lekker ontbijt, daarna daagden nog ongeveer 150 extra fans op om de open training bij te wonen. Een soortgelijke training in ons stadion werd in het verleden nog wel eens gehouden, maar het is de eerste keer dat we er een evenement van maken. Tijdens de voorbereiding hadden we eigenlijk thuis tegen de Griekse club OFI Kreta moeten spelen. Maar uiteindelijk hebben de Grieken afgezegd. Wij speelden dan nog wel op verplaatsing tegen het Nederlandse AZ Alkmaar en thuis tegen de Griekse tweedeklasser Panachaiki, maar we wilden onze trouwe supporters nog een leuk extraatje geven. Zo kunnen ze onze spelers op een toffe manier steunen en ‘uitwuiven’ voor de match van zondag.”

“Plezant”

Na de open training gingen fans gretig op de foto met de lokale vedetten, zoals Vargas, Guri, Vandendriessche of Neto. Ook de jacht op handtekeningen was geopend. Naast een ontbijt schonk sponsor Filou de fans ook een verfrissend drankje. “Dit is een plezant initiatief en de opkomst was mooi", vertelt André Van Nieuwenhuysen van supportersfederatie Kustboys. “Het toont dat de clubleiding geëngageerd zijn." Supporter Philip Denys pikt in. “Eigenlijk spelen we zondag al de match van het jaar, in en tegen Anderlecht. Ik teken voor een puntje. Belangrijker nog dan het resultaat, is de manier van spelen. De eerste match wordt alvast belangrijk, want we staan meteen voor enkele lastige matchen. Wat opvalt: het groepsgevoel binnen de club en bij de spelers lijkt erg groot. Ze lijken terug één hecht blok te vormen.” KVO tekent voor een rustig seizoen, al tippen sommige media de club als één van de ploegen die een moeilijke jaargang tegemoet gaan. “Ach, laat ze maar zeggen. Elk jaar worden er vijf of zes ploegen als degradatiekandidaat bestempeld", bijft Steve Vanroose positief. “Misschien kunnen we wel de verrassing van het seizoen vormen.”