34 coronabesmettingen in woonzorgcentrum De Boarebreker, waarvan helft personeel Leen Belpaeme

21 mei 2020

16u16 0 Oostende Alle bewoners en medewerkers van woonzorgcentrum De Boarebreker in Oostende zijn getest op het coronavirus. Deze testen leidden tot een aantal bijkomende positieve resultaten. In totaal zijn ondertussen 17 bewoners en 17 medewerkers besmet.

Sinds het uitbreken van de coronacrisis testten in WZC De Boarebreker in totaal 17 bewoners positief. Twee bewoners worden op dit moment verzorgd in het ziekenhuis, de anderen worden in de speciaal ingerichte en afgezonderde Covid-afdeling verzorgd. Op 16 mei was er in WZC De Boarebreker helaas ook een eerste overlijden van een bewoner.

In De Boarebreker testten ook al 17 medewerkers positief. “Het vergt wat extra flexibiliteit van de medewerkers van de woonzorgcentra, maar de werkplanning en de aanwezigheid van voldoende zorgkundigen is gegarandeerd”, verzekert schepen Natacha Waldmann.

In WZC A. Lacourt werden sinds de start van de crisis vier mensen positief getest, van wie één patiënt wordt verzorgd in het ziekenhuis. Geen enkele medewerker was met het coronavirus besmet.