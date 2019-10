33 Oostendenaars krijgen GAS-boete voor te vroeg buiten zetten van vuilnis Bart Boterman

17 oktober 2019

17u05 7 Oostende De politie van Oostende en mensen van Openbaar Domein hebben 33 mensen betrapt die hun vuilnis te vroeg buiten hebben gezet, tijdens controles op zondagavond in centrum Oostende en Mariakerke. Daar is het maandag vuilnisophaling, maar vuilniszakken mogen pas vanaf 5 uur ’s morgens buiten door de meeuwen. Vijf personen werden zelfs op heterdaad betrapt. Alle 33 krijgen een GAS-boete van 60 euro.

“De regels voor afvalophaling zijn streng maar noodzakelijk, want als vuilniszakken te lang buitenstaan scheuren de meeuwen ze open” aldus burgemeester Bart Tommelein (Open Vld). “Als mensen zich niet aan die regels houden, kan dat voor heel wat overlast zorgen. De politie en de stadsdiensten controleren daarom regelmatig of afval correct wordt buitengezet.” Voor Oostendenaars die hun afval niet kunnen buitenzetten tussen 5 en 7 uur, want dan begint de ophaling, zijn de afvalstraten een goed alternatief. Iedereen kan er elke dag terecht tussen 7 uur en 22 uur. PMD, glas, papier en karton kan je er gratis kwijt en voor huisafval betaal je slechts 50 cent.

Handelaars doen het beter

De actie spitste zich niet alleen toe op particulieren, maar ook op handelaars. Ook zij dienen hun afvalcontainers afgesloten en op het reglementaire tijdstip buiten te stellen. Maandagochtend was er een controle in alle wijken, voornamelijk op winkels en restaurants. 145 containers werden gecontroleerd en dat leverde vijf vaststellingen van inbreuken op, allen in de wijk Mariakerke. “De acties werpen duidelijk hun vruchten af”, zegt Directeur Operaties Hannelore Hochepied van de Oostendse politie. “We organiseren ze maandelijks, in goede samenwerking met de dienst Openbaar Domein van Stad Oostende. Het aantal vaststellingen neemt telkens af en tijdens deze actie scoorden vooral dehandelaars erg goed. We blikken tevreden terug. De sensibilisering doet haar werk.”