300 mensen verzamelen voor ‘black lives matter’-protest in Oostende: “Het enige wat we vragen is mensenrechten, dat is toch niet te veel gevraagd?” Leen Belpaeme

07 juni 2020

15u49 3

300 mensen verzamelden zondagmiddag aan de Drie Gapers om actie te voeren tegen racisme na de dood van George Floyd in Amerika. De actie startte met 8 indrukwekkende minuten stilte omdat George Floyd ook zo lang gevochten heeft voor zijn leven terwijl een politieagent met zijn knie in zijn nek zat. De actievoerders vragen ook dat het standbeeld van Leopold II verwijderd wordt. De actie verliep rustig.

Zo’n 300 mensen kwamen naar de actie tegen racisme aan de Drie Gapers. Tussen de aanwezigen zowel jonge als oude mensen, zowel zwart als blank. Samen wilden ze van zich laten horen tegen racisme. Ook Charlotte Moriamé (20) en Mercy Retchmedina (20) uit Oostende waren aanwezig met borden. Charlotte vraagt zich af waarom het leven van Mercy minder waard is dan haar leven, Mercy vraagt zich dan weer af waarom het leven van Charlotte meer waard is dan dat van haar. “We zijn het beu dat zwarte mensen onderdrukt worden. Er is nu aandacht voor het onderwerp, we willen nu gehoord worden. Er is hier nog altijd racisme in België, het is niet enkel een probleem in de VS. Het kan soms heel klein zijn. Zo werd er als kind wel eens ‘Snickers’ naar mij geroepen of zeggen mensen wel eens neger tegen mij omdat ze niet weten wat het woord wil zeggen. Er is zoveel onwetendheid. Veel van mijn vrienden weten niet wat Leopold II allemaal gedaan heeft in Congo. Onze generatie moet veranderen. Het enige wat we vragen is mensenrechten, dat is toch niet te veel gevraagd?”

Ook Dominique Lubaki, die al 30 jaar in Oostende woont, vindt dat er nog te veel subtiel racisme aanwezig is in de stad. “We vieren dit jaar 60 jaar onafhankelijkheid, maar daar is niets van terug te vinden in de stad. Er is een tentoonstelling over Ensor en Permeke, maar niets uit Congo. Er is een enorme hypocrisie.”

“Plaats het in een museum”

Naast de boodschap tegen racisme en “black lives matter” willen heel wat actievoerders ook dat het standbeeld van Leopold II verwijderd wordt. “Brussel heeft besloten om de dekolonialiseren en alle namen en beelden van Leopold II te verwijderen. Oostende moet volgen”, vindt Len Lavens. “Dit beeld is een belediging voor de Congoleze bevolking. Het is een symbool van onderdrukking en macht. We vragen niet om te vernietigen, maar plaats het in een museum met de juiste historische duiding”, vraagt Belgian Youth against racisme.

De politie was op de achtergrond aanwezig op de actie maar kwam niet tussen. Ook niet toen twee mensen zich vooraan gingen opstellen en eigen volk eerst riepen. Ze werden even omringd door andere aanwezigen, maar vertrokken uiteindelijk zonder dat de situatie escaleerde. De stad Oostende gedoogde de samenkomst zolang de social distancing werd gerespecteerd. De stad liet al weten dat ze het beeld niet zullen verwijderen, maar burgemeester Bart Tommelein zegt wel open te staan voor dialoog. De stad wil wel verder werken tegen racisme.