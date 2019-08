30-tal G-sporters proeven van sport en spel op maat Timmy Van Assche

24 augustus 2019

18u30 3 Oostende Mensen met een fysieke beperking konden tijdens de ‘FUNday’ proeven van aangepast sporten en bewegen in sporthal Koninklijke Stallingen. Zo’n dertig G-sporters namen deel.

Tijdens de FUNday genieten mensen met een fysieke beperking van sport en beweging op maat van hun beperking. Rolstoelgebruikers en mensen die nog kunnen lopen - de zogenaamde ‘stappers’ - kregen er een programma op maat en elke deelnemer werd begeleid. Voor de rolstoelgebruikers staan onder meer rolstoelbasketbal, bal- en werpsport boccia, darts, duiken en hockey op het programma. De stappers konden onder andere proeven van tafeltennis, voetbal, karate en judo. Hannelore Vens, bekend van het VTM-programma ‘Over Winnaars’ met Koen Wauters, verloor beide benen en is nu een mooie zwemcarrière aan het uitbouwen. Ze is ambassadeur van FUNday. “Sport is de beste manier om je hoofd leeg te maken, om je grenzen te verleggen en mensen te ontmoeten die begrijpen hoe het is om met een beperking te leven”, zegt Hannelore. “We willen zoveel mogelijk mensen met een beperking laten proeven van G-sport. De FUNday maakt deel uit van de FUNdamentals, ons project laagdrempelig sporten, waarbinnen we vooral niet-actieve personen met een beperking willen overtuigen van de voordelen van sport en beweging”, stelt ook Jessica De Smet, directeur van de Vlaamse G-sportfederatie Parantee-Psylos. Het evenement vond al voor de derde keer plaats, maar was voor het eerst te gast in Oostende. De organisatie was in handen van de G-sportfederatie Parantee-Psylos in samenwerking met VIGO, het stadsbestuur, revalidatiecentrum BZIO en Sport Vlaanderen.