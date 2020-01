30% meer afgestane honden in Blauwe Kruis: “Mensen hebben minder schroom dan vroeger” Bart Boterman

15 januari 2020

17u54 28 Oostende Dierenasiel Het Blauwe Kruis van de Kust in Oostende heeft in 2019 liefst dertig procent meer honden opvangen doordat eigenaars er afstand van deden, in vergelijking met 2018. Het ging om 71 afgestane honden, terwijl dat er in 2018 nog vijftig waren. “Mensen hebben minder schroom dan vroeger om hun hond in het asiel achter te laten", stelt voorzitter Fabrice Goffin van het Blauwe Kruis.

“De echte pieken waren net zoals andere jaren rond maart en in de zomermaanden. In maart komen de kerstcadeautjes terug en in de zomermaanden willen de mensen op vakantie vertrekken”, legt voorzitter Fabrice Goffin uit. Voor de significante stijging ten opzichte van 2018 ziet hij twee verklaringen. “Verkoop via het internet en tweedehandssites boomt, maar jammer genoeg ook bij dieren. Tweedehandssites staan vol honden. Het zijn jammer genoeg echte consumptieartikelen geworden. Het houden van een huisdier, ook het ras, moet een weloverwogen keuze zijn. Het kopen van een hond is vandaag veel te makkelijk”, zegt Goffin.

Wekenlang wachten op baasje dat niet komt

“Daarnaast stel ik vast dat mensen minder schroom hebben dan vroeger om hun hond naar het asiel te brengen. Velen staan echter niet stil bij de trauma’s dit teweeg brengt. De dieren zitten hier soms wekenlang te treuren, wachtend op hun baasje dat niet meer komt. Sommige honden gaan psychologisch volledig ten onder”, gaat hij verder. Minder schroom om een hond naar het asiel te brengen, het kan een verklaring zijn voor een daling in het aantal vondelingen, namelijk 75 in 2019 en 83 in 2018. Worden minder honden gedumpt en brengen mensen ze sneller naar het asiel? “Moeilijk te zeggen of er een verband is, want ook in 2019 zijn er gedumpte honden binnengebracht. Naar het asiel brengen in plaats van je hond ergens achter laten, kan ik natuurlijk enkel toejuichen", aldus Fabrice Goffin.

101 honden kregen nieuwe thuis

Van de 75 in 2019 vondelingen zijn er overigens 53 terug naar de eigenaar gegaan omdat ze effectief verloren gelopen waren. De 22 overgebleven vondelingen, waaronder dus veel gedumpte honden, zijn inmiddels geadopteerd, behalve eentje. In 2019 vond Het Blauwe Kruis in Oostende voor in totaal 101 honden een nieuw baasje, waaronder ook enkele in beslag genomen viervoeters. In 2019 en 2018 zijn respectievelijk 20 en 16 honden binnengebracht die door de politie in beslag waren genomen. Tot slot blijkt het meest voorkomende ras in het asiel een stafford te zijn.