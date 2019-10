3.000 werkzoekenden en 1.000 openstaande vacatures in Oostende. “Met het arbeidspact willen we de krachten bundelen” Leen Belpaeme

11 oktober 2019

14u32 0 Oostende Oostende kampt met een historisch hoge werkloosheidsgraad. Heel wat inspanningen ten spijt is de werkloosheid nog altijd hoger dan 10 procent. In 2018 ging het om gemiddeld 10,8 procent en ook in september ging het om 10,2 procent. Er werd daarom een arbeidspact opgesteld met verschillende partners in Oostende die al werken rond het thema.

“Onze stad heeft op vandaag 3000 werkzoekenden terwijl meer dan 1000 openstaande vacatures niet ingevuld geraken. Om deze problematiek aan te pakken werd een arbeidspact opgesteld. Er wordt al heel wat werk verricht op vandaag, maar we willen streven naar een optimale samenwerking zodat niemand uit de boot valt”, licht burgemeester Bart Tommelein toe. In het document werden 30 acties opgenomen die door de verschillende partners zullen aangepakt worden. “We hebben samengezeten met alle kernpartners en we willen de neuzen in dezelfde richting zetten en samenwerken. Mensen mogen niet meer van de kast naar de muur gestuurd worden. Er komt een globale insteek en begeleiding”, zegt schepen Charlotte Verkeyn (N-VA).

Er zal gewerkt worden vanuit een eerstelijnsbijstand. “De trajectbegeleider participatie bepaalt onmiddellijk of iemand stappen richting werk kan zetten van bij de eerste hulpvraag, ook voor mensen die aankloppen bij het OCMW. Er zal hiervoor nauw samengewerkt worden het Economisch Huis”, licht Verkeyn toe.