280 kinderen van school geëvacueerd door instortingsgevaar: lessen op vrijdag geschorst, volgende week op andere locatie Bart Boterman

12 maart 2020

13u05 70 Oostende 280 kinderen van kleuter- en basisschool De Groeiboom in Oostende zijn donderdagmiddag geëvacueerd door instortingsgevaar. Kort voor de middag vertoonde de achtergevel plots een scheur van de kelder tot de derde verdieping, door werken achter het schoolgebouw. “De lessen op vrijdag worden geschrapt. De lessen van volgende week zullen op een andere locatie doorgaan”, zegt de directeur.

Brandweer, politie en Rode Kruis werden dinsdag iets voor 12 uur opgeroepen om de evacuatie in de school in de Hendrik Serruyslaan in goede banen te leiden. Het rampenplan werd afgekondigd. De 280 kinderen zijn ondergebracht op de tweede verdieping van De Grote Post. “De evacuatie verliep gestructureerd, zonder veel paniek en vrij vlot. Daar oefenen we namelijk tweejaarlijks op. De ouders zijn één voor één opgebeld om hun kinderen te komen halen in De Grote Post. De lessen zijn uiteraard opgeschort voor de rest van de dag. Ook vrijdag gaan de lessen niet door”, zegt Chris Vandecasteele, algemeen directeur van de scholengroep Stroom. De kinderen die niet meteen konden worden opgehaald door de ouders, werden van eten en drinken voorzien door het Rode Kruis.

Scheuren van kelder tot derde verdieping

Achter het schoolgebouw zijn graafwerken aan de gang voor de bouw van een nieuw appartementsblok van De Gelukkige Haard. Daar moet een verzakking zijn gebeurd, met de scheur tot gevolg. “De scheur in de achtergevel loopt van de kelder tot de derde verdieping en is in minder dan twee minuten ontstaan. Ons personeel merkte de scheur meteen op. Als school met 280 kinderen konden we geen enkel risico nemen”, aldus directeur Vandecasteele.

Volgende week wellicht op andere locatie

“Intussen zijn er ingrepen gebeurd aan de gevel door middel van grote pinnen die worden verbonden, om de gevel samen te houden. Dan moeten nog stabiliteitscontroles gebeuren. In elk geval mag het gebouw volgende week niet betreden worden omdat het beton rond de pinnen de tijd moet krijgen om te drogen. Toch willen we dat de lessen volgende week doorgaan”, vervoegt de directeur. Morgen om 11 uur is er crisisoverleg. “We zijn hevig op zoek naar een locatie om onze lessen te laten plaatsvinden, geen sinecure met 280 leerlingen. De voorlopige denkpiste is de stedelijke muziekschool, al is daar nog geen definitieve beslissing in genomen”, besluit Chris Vandecasteele.

Kinderen mee naar het werk

Een van de mama’s, Nikkie Moerenhout uit Oostende, kwam donderdagmiddag meteen haar kindjes Roya (4) en Kyan (2) ophalen in De Grote Post. “Ze hadden mijn man opgebeld, maar hem nog niet verteld wat er gaande was, enkel dat de school werd ontruimd. Hij belde mij in paniek op, waarop ik spurtte naar De Grote Post. Ik werk gelukkig vlakbij en was net in middagpauze. Ik ben opgelucht dat er niets ergs is gebeurd met de kinderen. Ik zal Roya en Kyan meenemen naar het werk voor de rest van de dag. Ze hebben zich erg flink gedragen volgens de leerkrachten", glimlacht Nikkie.