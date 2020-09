270 pv’s voor corona-overtreders, veel lof voor strandpolitie: Oostendse flikken blikken terug op ongewone zomer Timmy Van Assche

23 september 2020

13u42 4 Oostende De politie van Oostende kijkt met een pak cijfermateriaal terug op een heel ongewone zomer. Zo werden er 270 pv’s opgemaakt voor het niet naleven van de coronamaatregelen. De afwezigheid van grote evenementen en vroegere sluitingsuur van horecazaken hebben duidelijk hun invloed gehad op het aantal incidenten. “Vooral de inzet van de strandpolitie bleek een gouden zet", zegt korpschef Philip Caestecker.

Uit een evaluatie van de zomermaanden juli en augustus blijkt dat de buitengewone coronacrisis zeker effect heeft gehad op de politiecijfers. Enkele klassieke misdrijven zaten in een sterk dalende lijn in vergelijking met dezelfde maanden vorig jaar. Het aantal fietsdiefstallen daalde van 151 naar 91, winkeldiefstallen gaan achteruit van 90 naar 59 feiten, zakkenrollerij zakte van 41 naar 25 stuks. Nog een opvallende daling: het aantal drugsfeiten ging van 261 naar 60. “Een deel van de verklaring vinden we bij het mindere verkeer en de lagere mobiliteit. Als je niet per se naar buiten moet of de verplaatsingen beperkt, is er ook een lagere kans tot diefstal”, zegt Philip Caestecker. “Neem nu de daling bij het zakkenrollen. Dat er tegenwoordig meer afstand moet gehouden worden tussen mensen onderling, schept natuurlijk geen ideale situatie voor gauwdieven. Het lagere aantal drugsfeiten kunnen we verder linken aan de afwezigheid van grote evenementen, waar toch altijd wel dergelijke vaststellingen worden gemaakt. In het algemeen heeft ook het vroege sluitingsuur van cafés en andere horecazaken zeker haar invloed. Dankzij een goeie samenwerking met de uitbaters werd het sluitingsuur van 1 uur goed nageleefd. De uitgaansbuurt was dan ook steevast leeg rond 1.30 uur.”

Corona-pv’s

Het was ook uitkijken naar het aantal pv’s opgesteld voor het niet naleven van coronamaatregelen. In totaal werden in juli en augustus 270 pv’s opgemaakt. 235 daarvan waren voor personen ouder dan 18 jaar. Van die 270 waren er 92 aan het adres van Oostendenaars. Nagenoeg alle pv’s waren voor het niet (correct) dragen van een mondmasker, 245 stuks. Negen pv’s werden opgesteld tegen handelszaken, voor samenscholingen nog eens zestien. “Er wordt pas een pv opgesteld als mensen weigeren een mondmasker correct op te zetten en ze maar blijven in discussie treden met onze politiemensen", stelt Caestecker. “Daarbij krijgen ze vaak het verwijt ‘de stadskas te spijzen’. Onzin. Het gaat hier niet over GAS-boetes, maar over pv’s die naar het parket gaan en onderzocht worden door een speciaal aangestelde magistraat. De stad verdient hier dus niks aan”, benadrukt burgemeester Bart Tommelein (Open Vld). Tussen midden maart en eind augustus stelde de Oostendse politie maar liefst 1.715 pv’s op. De hoofdmoot daarvan gaat naar verplaatsingen (819) en samenscholingen (611), maar gaan dus ruimer dan alleen de zomermaanden.

Minder interventies, hogere werkdruk

Nog enkele interessante cijfers: het aantal meldingen is eveneens gedaald. “Van 10.201 meldingen in de zomer van 2019 naar 9.946 afgelopen zomer. Concreet betekent dat er 24 uur op 7 dagen om de 9 minuten een melding bij ons binnenloopt, zij het via telefoon of ter plaatse in de kantoren”, duidt Caestecker. “Ook het aantal interventies is gedaald: van 7.389 naar 6.984 stuks of bijna om de 13 minuten een interventie. Vergis je niet, die dalingen werden ruimschoots gecompenseerd door een verhoogde werkdruk in coronatijden. Interventies verliepen dikwijls moeizamer en er waren vaker conflicten. Dat leidde tot 403 arrestaties: 317 waren bestuurlijk, 86 gerechtelijk." Bart Tommelein haakt in: “Als je alle cijfers in overweging neemt, kan je absoluut niet spreken van straffeloosheid. Het is dan ook vreemd dat net in Oostende een betoging tegen straffeloosheid werd gehouden (op 30 augustus, red.), terwijl de politie hier uitstekend werk levert."

Strandpolitie

Nieuw deze zomer was de introductie van de strandpolitie - iets wat al gepland was los van corona. Een team van één coördinator en inspecteurs hield op het strand, zeedijk en strekdam een extra oogje in het zeil. Daarbij reden ze vaak rond met een quad. Ze ontlastten zo de interventiepolitie en hielpen met het opsporen van bijvoorbeeld verloren gelopen kinderen. “Dit team heeft haar effect zeker niet gemist”, benadrukt Caestecker. “Het strandteam liet 412 interventies registreren (die vallen binnen de andere zomercijfers, red.), waaronder 290 over verloren gelopen kinderen en 27 pv’s over bijvoorbeeld bedelen, wildplassen of mossels plukken op golfbrekers. Het is ook dankzij het strandteam dat de opstootjes van 12 augustus razendsnel in de kiem werd gesmoord. Door hun aanwezigheid werd erger voorkomen. Het team kon algemeen op veel complimenten rekenen van burgers en uitbaters van de strandbars.” Caestecker benadrukt ook de goeie samenwerking met private firma’s die de ‘crowd control’ en mobiliteit goed mee ondersteunden. “Hun uitvalsbasis in het nieuwe politiegebouw zorgde voor korte communicatielijnen en efficiënte samenwerking.”

Geweld

Toch is er één aspect dat Caestecker en Tommelein zorgen baart. Er is sprake van meer geweld tegen de politie. “Vorige zomer registreerden we 31 feiten, afgelopen 33 stuks. Het aantal arbeidsongevallen naar aanleiding van geweld is ook gestegen: van zes naar acht. Zorgwekkend, zonder meer. Opmerkingen over bijvoorbeeld dragen van mondmaskers alleen al lokken een stortvloed van bagger en scheldtirades uit. Een soortgelijke evolutie horen we ook bij ambulanciers en de brandweer. We hopen dat hier in de toekomst strenger wordt tegen opgetreden. Er is enerzijds sprake van coronamoeheid en anderzijds het feit dat politiemensen al van bij hun aankomst op een interventie worden gefilmd.”