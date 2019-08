26-jarige man bestuurlijk aangehouden nadat hij in dronken toestand aangetroffen wordt Mathias Mariën

31 augustus 2019

17u37 0 Oostende De politie van Oostende heeft zaterdagochtend even voor 7 uur een 26-jarige man uit Zedelgem bestuurlijk aangehouden.

De twintiger verkeerde in dronken toestand toen hij aangetroffen werd in de Langestraat en werd dan ook meegenomen naar het commissariaat voor openbare dronkenschap. Al gebeurde dat niet zonder slag of stoot, aangezien de politie eerst een ambulance ter plaatse moest laten komen omdat de man niet meer reageerde.