250 leerlingen even in quarantaine nadat turnleerkracht positief test op corona Leen Belpaeme

12 oktober 2020

19u57 1 Oostende In GO Basisschool Stene in Oostende zitten 250 leerlingen in quarantaine nadat de turnleerkracht positief testte op corona. Chris Vandecasteele, directeur van Scholengroep Stroom ziet het najaar niet rooskleurig in. “Mijn buikgevoel zegt dat het de slechte kant op gaat. Steeds meer leerkrachten raken besmet en dan is het moeilijk om de scholen te blijven organiseren.”

De turnleerkracht kreeg zaterdag het resultaat van zijn positieve besmetting. De leerlingen van het tweede en derde kleuter mogen dinsdag al terug naar school omdat hun laatste contact vorige week dinsdag was. De eerste kleuters mogen woensdag terugkomen. De leerlingen van het eerste leerjaar werden maandag allemaal getest op corona omdat de school hen zo snel mogelijk terug op de schoolbanken wil krijgen en zij vrijdag nog turnles kregen. “Het gaat om een hoogrisicocontact. De leerkracht helpt de kinderen met hun oefeningen en moet ook geen mondmasker dragen. Daarom moeten de leerlingen in quarantaine. Als een leerkracht die gewoon voor de klas staat besmet raakt dan moet enkel de leerkracht zelf in quarantaine”, licht de algemeen directeur Chris Vandecasteele toe.

Zo zijn er ondertussen al meer in Scholengroep Stroom, met daarin 16 basisscholen, 8 secundaire scholen, 2 scholen voor buitengewoon onderwijs, 2 centra deeltijds onderwijs, 2 internaten en 1 CLB. “We zien inderdaad regelmatig een positieve coronabesmetting bij leerkrachten. Dat maakt het telkens moeilijker om de school te organiseren. Ik verwacht dat we nog voor de vakantie naar code oranje zullen overschakelen. Ik heb alleszins geen goed gevoel bij de cijfers. We zijn gelukkig wel voorbereid om over te schakelen op digitaal lesgeven waardoor we kort kunnen schakelen als het zo ver is.”