25-jarige Riverdance komt deze zomer naar Oostende: wij zagen de wervelende show in Dublin en praatten met de sterren Leen Belpaeme

10 februari 2020

11u49 2 Oostende Riverdance stond op 9 februari 1995 voor het eerst in Dublin op het podium met een volledige show. Exact 25 jaar later is die verjaardag gevierd in de 3Arena in de Ierse hoofdstad, met heel wat bekendheden zoals Johnny Logan en leden van de originele cast. In juli komt de vernieuwde show – exclusief voor België – naar Oostende. Wij gingen voorproeven en praten met regisseur John McColgan en de dansers.

Riverdance is gebaseerd op traditionele Ierse dans waarbij de benen ritmisch bewegen en de armen en het bovenlijf stil blijven. Het ziet er gemakkelijk uit, maar dat is het allesbehalve. De eerste uitvoering werd gebracht als intermezzo tijdens het Eurovisiesongfestival van 1994. De reacties op het stuk, dat 7 minuten duurde, waren overweldigend. Er kwam een staande ovatie van het Europese publiek.

Miljoenen toeschouwers hebben de voorbije jaren de wervelende show gezien. Door Riverdance werden Ierse dans en muziek in korte tijd populair over de hele wereld. De belangstelling voor dansscholen nam sterk toe en nieuwe musici wilden traditionele Ierse muziek uitvoeren.

Dat het succes nog niet gedaald is, merk je ook aan de reacties in de 3Arena. De Ieren zijn trots en springen net als 25 jaar geleden spontaan recht.

Topatleten

Regisseur John McColgan had nooit gedacht dat de show 25 jaar later nog altijd een wereldwijd publiek zou aanspreken. “We wisten – nog voor het Eurovisiesongfestival met de muziek van Bill Whelan en de choreografie – dat we iets speciaal in handen hadden, omdat het heel anders was. We zochten een publiek en op de eerste avond van het Eurovisiesongfestival sprongen 4.000 mensen op exact hetzelfde moment recht. Dat had ik nog nooit gezien. De staande ovatie duurde vier minuten en toen wisten we dat we iets bijzonder hadden gecreëerd. We beslisten om er een volledige show van te maken.”

Een van de grootste uitdagingen was dat de Ierse dansers niet gewoon waren om op een podium te staan. “Ze deden vooral mee aan competities. We moesten ze dus nog trainen om een show op poten te zetten. Dat is ons gelukt. De nieuwe generatie dansers heeft een volledige andere opleiding. Het zijn echt topatleten”, vertelt McColgan.

De spanning was groot toen 25 jaar geleden de gordijnen openden in het Point Theater in Dublin. Dat vertelde ook Jean Butler, de eerste solodanseres van Riverdance. “We wisten niet of we zouden uitgelachen worden of toegejuicht.” De show liep uiteindelijk vijf weken en was helemaal uitverkocht.

De rest is geschiedenis, want 25 jaar later is de show van Riverdance op tournee door de UK en de Verenigde Staten én komt ze exclusief naar Oostende om verjaardag te vieren met een vernieuwde show.

‘Hard shoe’

Het verhaal van de Ieren die naar Amerika trekken, zit er nog altijd in volgens de traditionele opbouw. Maar de kostuums, het decor en de dansen kregen een grondige update. “We hebben hier twee jaar aan gewerkt. Het is echt een frisse uitvoering van de traditionele show. Het heeft nog de integriteit en de muziek van vroeger, maar met een moderne toets.” Waarom de hele wereld blijft smullen van de Ierse show? “Er is geen taalbarrière. Er wordt gecommuniceerd via de emoties van de dansers. Mensen houden ook van het verhaal van immigratie en de multiculturele achtergrond. En ook het ritme van de ‘hard shoe’ met de bekende stepdance valt bij het publiek over de hele wereld in de smaak.”

Elke dag oefenen

Voor dansers zelf is zo’n show zo goed als topsport. Achter de schermen staat een kamer voor massage en fysiotherapie klaar om blessures te voorkomen. “Op het einde van de week, als we zo’n 6 à 7 shows gedaan hebben, kunnen je voeten wel wat pijn doen, maar gelukkig is er ijs”, lachen Natasia Petracic en Meadhbh Kennedy.

Ook zij begonnen op jonge leeftijd met de Ierse dans. Natasia zelfs vanuit Australië. “Ik had de show gezien en ik wist dat ik dat ook wilde doen.” De dames moeten er wel hard voor trainen. “We trainen elke dag als we op tour zijn en daarbuiten blijven we ook thuis verder oefenen.”

Riverdance en de dansers hebben een geschiedenis met Oostende en ze komen dan ook met plezier terug. “Het is er altijd leuk vertoeven, zo dicht bij het strand. Ik weet nog dat we daar de vorige keer onmiddellijk moesten repeteren en optreden. Na de show wandelden we samen over de zeedijk en hebben we nog iets gedronken. Dat was echt een prachtige avond. We kijken er dan ook naar uit om terug te keren”, vertellen Natasia en Meadhbh.

Riverdance komt van 21 tot en met 26 juli naar het Kursaal van Oostende. Tickets kosten tussen 45 en 86 euro. Alle info via www.kursaaloostende.be.