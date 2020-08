25-jarige dronken man weigert mondmasker te dragen en verstoort openbare orde Mathias Mariën

19 augustus 2020

17u40 0 Oostende De politie van Oostende heeft woensdag even na middernacht een 25-jarige man opgepakt die duidelijk onder invloed was van alcohol en de openbare orde verstoorde op het Monacoplein.

De man weigerde bovendien een mondmasker te dragen. Hij was voor geen rede vatbaar en werd ter ontnuchtering opgesloten in de politiecel. Uit controle bleek de twintiger niet in het bezit te zijn van geldige verblijfspapieren. Hij werd ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken.