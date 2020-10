22 festivalgangers veroordeeld voor drugs op Ostend Beach en Retro Beach Belgium Siebe De Voogt

08 oktober 2020

17u17 0 Oostende In de Brugse rechtbank zijn 22 beklaagden veroordeeld voor drugsbezit op de festivals Ostend Beach en Retro Beach Belgium. Ze kregen boetes tussen 400 en 800 euro opgelegd. Twee anderen zijn zelfs bestraft met 3 maanden cel.

Tijdens Ostend Beach werden tussen 12 en 14 juli vorig jaar heel wat festivalgangers betrapt met een kleine hoeveelheid drugs op zak. Diegene die cannabis bij hadden, kregen de kans om een minnelijke schikking van 100 euro te betalen. Voor harddrugs werd een bedrag van 175 euro voorgesteld. Ook op 17 augustus vorig jaar werd naar aanleiding van Retro Beach Belgium in Oostende op dezelfde manier tewerk gegaan. Wie zijn minnelijke schikking niet betaalde, werd vorige maand door het Brugse parket voor de rechter gebracht.

In totaal moesten 22 beklaagden zich in de correctionele rechtbank verantwoorden. Het ging om acht Fransen, maar ook om jongemannen uit onder meer La Louvière, Diest en Kortrijk. Voor het bezit van cannabis gaf de rechter meestal een geldboete van 8.000 euro, waarvan 400 euro effectief. De helft van de beklaagden had een kleine hoeveelheid xtc, speed of cocaïne op zak. Zij kregen een boete van 8.000 euro, waarvan ze er 800 effectief moeten betalen. Een 24-jarige Gentenaar en 31-jarige Brusselaar kregen daar door hun zwaar strafblad nog eens 3 maanden cel bovenop.