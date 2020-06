22 arrestaties en 11 kilo heroïne in beslag genomen: politie legt aanvoerlijn van Maastricht naar Oostende lam Bart Boterman

29 juni 2020

11u45 1 Oostende De politie van Oostende heeft een groot netwerk van heroïne- en cocaïnedealers ontmanteld. Volgens het Brugse parket gaat het om een rechtstreekse aanvoerlijn van het Nederlandse Maastricht naar Oostende. Bij huiszoekingen in Oostende en Maastricht zijn de voorbije dagen 22 verdachten gearresteerd en zijn elf kilogram heroïne en 61.300 euro in beslag genomen.

Het onderzoek startte midden 2019, toen de recherche de eerste signalen kreeg over een rechtstreekse aanvoerlijn van hoofdzakelijk heroïne, maar ook cocaïne, vanuit Maastricht naar Oostende. De signalen werden bevestigd in de eerste maanden van het onderzoek, waarop het parket van West-Vlaanderen een onderzoeksrechter aanstelde.

Minderjarige koeriers

“De organisatie werd in kaart gebracht en hieruit bleek dat er geregeld vanuit Maastricht een koerierdienst werd ingelegd om drugs naar Oostende te brengen en de opbrengst ondertussen terug mee te nemen. Acht koeriers werden tijdens het onderzoek in beeld gebracht, waaronder een aantal minderjarigen", zegt het Brugse parket.

Tweehonderd klanten

Ondertussen werd het klantenbestand uit Oostende en omstreken geregistreerd en dat bleken er meer dan tweehonderd te zijn. Onderzoeksrechter, politie en parket zetten vervolgens een samenwerking op met de Nederlandse politie om het dossier verder uit te spitten. “De voorbije dagen werden in Maastricht de twee organisatoren en de meest recente koerier opgepakt. Hierbij werden tegelijk elf kilogram heroïne en 61.300 euro in beslag genomen. De Belgische justitie vraagt de uitlevering van de drie verdachten. Tegelijk werden voornamelijk in Oostende en omstreken nog eens tien huiszoekingen uitgevoerd bij lokale dealers en medewerkers van de bende. Zo werd ook de meest recente lokale pion van de organisatie opgepakt met 204 gram voorverpakte heroïne”, stelt het parket.

Twee voortvluchtigen ontdekt

“Tijdens die huiszoekingen werden negentien verdachten gearresteerd, waarvan er elf voorgeleid werden bij de onderzoeksrechter. Daarvan zijn er tien aangehouden en één vrijgelaten onder strike voorwaarden. De aangehouden verdachten moeten binnenkort voor de raadkamer komen.

Tijdens de huiszoekingen zijn ook twee voortvluchtigen aangetroffen, die niet waren teruggekeerd na penitentiair verlof. Zij werden teruggebracht naar de gevangenis in Brugge”, besluit het parket.